Quiénes son todos los relatores del Mundial 2026 de cada canal y por dónde verlo

Los relatores del Mundial 2026.

El Mundial 2026 de fútbol masculino ya palpita con fuerza en todo el territorio argentino. Millones de fanáticos se preparan para seguir el camino de la Selección Nacional, y las principales señales televisivas han definido a los profesionales que se encargarán de transmitir la emoción de cada encuentro. La oferta para este certamen es sumamente variada, combinando a los periodistas más tradicionales con imponentes regresos y destacadas figuras del fútbol, lo que garantiza estilos de transmisión muy diversos para que cada espectador elija según su preferencia desde la comodidad de su casa.

El equipo periodístico de cada señal

Telefe: el canal líder de la televisión abierta regresa a la cita máxima apostando fuertemente por una dupla consolidada en encuentros internacionales. Los relatos estarán a cargo de Pablo Giralt, mientras que el análisis táctico lo aportará Juan Pablo Varsky, sumando también la cobertura de Sofía Martínez desde el campo de juego.

Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, en Telefe.

TyC Sports: el clásico canal deportivo de cable presentará un esquema muy reconocible por los hinchas de la Albiceleste. Hernán Feler se encargará de narrar los partidos clave de la Selección Argentina, acompañado por los comentarios analíticos de Ariel Senosiain y el trabajo en vestuarios de Gastón Edul.

Ariel Senosiain y Hernán Feler, relatores de TyC Sports. (Crédito de foto: TyC Sports)

DSports: la señal exclusiva de DirecTV presentará una transmisión histórica llena de mística futbolera. El relator principal será Gustavo Kuffner, quien estará secundado por Sergio Goycochea y la participación especial del histórico Enrique Macaya Márquez, ampliando su leyenda en copas mundiales.

Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y Enrique Macaya Márquez en DSports.

Disney+: la opción del streaming irrumpe con una atractiva propuesta dual mediante las pantallas de ESPN. La transmisión principal tendrá a Mariano Closs y Diego Latorre, pero se ofrecerán alternativas complementarias lideradas por Sebastián "Pollo" Vignolo junto a figuras estelares de la talla de Sergio "Kun" Agüero, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez.

Mariano Closs y Diego Latorre, relatores de la transmisión en Disney+. (Crédito de foto: ESPN)

¿Dónde más se puede ver el Mundial 2026?

Para quienes busquen opciones adicionales de transmisión en Argentina, el Mundial 2026 se podrá seguir a través de TV Pública, Paramount+ y Flow, pantallas que retransmitirán la señal y producción integral de DSports gracias a acuerdos de sublicencias comerciales. Del mismo modo, los usuarios de Prime Video que adquieran el paquete deportivo correspondiente tendrán acceso a las coberturas en vivo, completando así un abanico digital sin precedentes para disfrutar del evento deportivo más esperado de la temporada.