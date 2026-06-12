De qué cuadro son los 26 futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina y sus preferencias de clubes.

La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 con una base consolidada y varios futbolistas que ya saben lo que es defender la camiseta albiceleste en las máximas competencias internacionales. Más allá de sus clubes actuales y de sus exitosas carreras en Europa y Sudamérica, cada uno de ellos mantiene una pasión especial por los colores de un equipo del fútbol argentino.

Como suele ocurrir entre los hinchas, las simpatías futboleras también forman parte de la identidad de los jugadores. Algunos nunca ocultaron su amor por Boca o River, mientras que otros se identifican con clubes del interior del país o instituciones que marcaron sus primeros pasos. A continuación, un repaso por los equipos de los que son hinchas los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026.

De qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez: hincha de Independiente.

Gerónimo Rulli: hincha de Estudiantes de La Plata.

Juan Musso: hincha de River Plate.

Defensores

Nahuel Molina: hincha de Boca Juniors.

Cristian "Cuti" Romero: hincha de Belgrano de Córdoba.

Nicolás Otamendi: hincha de River Plate.

Nicolás Tagliafico: hincha de Banfield.

Gonzalo Montiel: hincha de River Plate.

Leonardo Balerdi: hincha de Boca Juniors.

Lisandro Martínez: hincha de Boca Juniors.

Facundo Medina: hincha de River Plate.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul: hincha de Racing Club.

Alexis Mac Allister: hincha de Boca Juniors.

Enzo Fernández: hincha de River Plate.

Exequiel Palacios: hincha de River Plate.

Leandro Paredes: hincha de Boca Juniors.

Valentín Barco: hincha de Boca Juniors.

Giovani Lo Celso: hincha de Rosario Central.

Giuliano Simeone: hincha de River Plate.

Nicolás Paz: hincha de Newell's Old Boys.

Delanteros

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Nicolás González: hincha de River Plate.

Lionel Messi: hincha de Newell's Old Boys.

Julián Álvarez: hincha de River Plate.

Thiago Almada: hincha de Boca Juniors.

José Manuel "Flaco" López: hincha de Boca Juniors.

Lautaro Martínez: hincha de Boca Juniors.

El calendario de la fase de grupos de la Selección Argentina

Argentina vs. Argelia el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas.

Su rival en los 16avos de final (instancia que se disputa por primera vez en la historia de los mundiales) se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder del Grupo J, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Si finaliza en el segundo puesto, se topará contra el líder de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.