España pretende ampliar prohibición de fumar a las terrazas e incluir los cigarrillos electrónicos

Una mujer enciende un cigarrillo en la Gran Vía de Bilbao.

España ​prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes al aire libre, al tiempo que ampliará las zonas libres ‌de humo y regulará ‌los productos de vapeo de la misma forma que los cigarrillos convencionales, dijo el martes la ministra de Sanidad, Mónica García.

Países europeos como el Reino Unido y Francia están endureciendo cada vez más la normativa sobre el tabaco y el vapeo, al considerar el tabaquismo tanto una amenaza para la salud ​pública como una carga ⁠para los presupuestos sanitarios estatales y la productividad.

El proyecto ‌de ley aún debe ser aprobado en un ⁠Parlamento fragmentado. El principal partido de ⁠la oposición, el Partido Popular, ha condicionado su apoyo a la creación de zonas habilitadas para fumadores y a garantías de que ⁠el sector hotelero no se verá perjudicado.

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García señaló que ​el plan pretende situar a España de ‌nuevo a la vanguardia de la ‌lucha contra el tabaquismo, tras las reformas anteriores que ⁠prohibieron fumar en los lugares de trabajo cerrados en 2005 y en el interior de bares y restaurantes en 2010.

"Los tiempos han cambiado, han aparecido nuevos productos y hay nuevas necesidades ​de salud ‌pública", declaró García a los periodistas.

El tabaco mata a unas 140 personas al día, es decir, 50.000 al año, en España, y el 30% de los cánceres están relacionados con el tabaquismo como factor de riesgo, ⁠añadió.

RESTRICCIONES MÁS AMPLIAS

Fumar en las terrazas al aire libre se restringió temporalmente durante la pandemia de COVID-19, pero las restricciones se levantaron posteriormente.

El principal grupo de presión del sector hostelero español declaró en un comunicado que no estaba de acuerdo con la medida, debido a que "tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los ‌encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo".

Las nuevas normas también prohibirían fumar a menos de 15 metros (49 pies) de las entradas a edificios públicos, parques infantiles y centros sanitarios y educativos, así como en el interior ‌de vehículos de trabajo, instalaciones deportivas, universidades, piscinas públicas y recintos donde se celebren actos públicos.

Por primera vez, los cigarrillos electrónicos, las bolsitas ‌de nicotina, los ⁠productos de inhalación a base de hierbas, las pipas de agua y los dispositivos de tabaco calentado ​estarían sujetos a las mismas restricciones que los cigarrillos, independientemente de si contienen nicotina o no.

(Reportaje de David Latona; edición de Charlie Devereux y Andrei Khalip, Editado en español por Juana Casas)