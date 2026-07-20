Ni en Qatar: la impresionante cifra récord que rompió WhatsApp en medio del partido de Argentina

Fuente: Meta.

Hay un patrón que se repite desde hace dos Mundiales. Cuando Argentina sufre, los servidores de WhatsApp tiemblan. Octavos de final contra Egipto, el partido más dramático de la fase eliminatoria hasta ese momento, fue el escenario donde la plataforma de mensajería más usada del mundo fue superada de forma aplastante por sus propios usuarios. Esta impresionante cifra destrona la marca anterior de 25 millones de mensajes por segundo, alcanzada precisamente durante la histórica final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Por qué Argentina siempre rompe los récords de WhatsApp

No es casualidad. Estadísticamente, la selección argentina se ha consolidado como el equipo con mayor capacidad de reacción ante la adversidad. En todos los partidos eliminatorios del torneo, Argentina ha anotado goles clave durante los últimos 15 minutos, en el tiempo de descuento o en los suplementarios. Esa tendencia genera una acumulación de tensión dramática que se descarga de forma masiva en los grupos de WhatsApp. Cuando llega el gol, millones de personas en todo el mundo mandan el mismo audio, el mismo sticker y el mismo mensaje de locura al mismo tiempo. Los servidores aguantan, apenas.

Instagram, Facebook y Threads también baten marcas

El récord de WhatsApp no fue el único dato que publicó Meta. Las cifras del Mundial en las plataformas del grupo son históricas en todos los frentes:

Instagram: los futbolistas de las selecciones finalistas sumaron más de 213 millones de nuevos seguidores durante el primer mes del torneo. El caso más llamativo fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde, que pasó de 37.000 a casi 29 millones de seguidores en pocas semanas.

los futbolistas de las selecciones finalistas sumaron más de 213 millones de nuevos seguidores durante el primer mes del torneo. El caso más llamativo fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde, que pasó de 37.000 a casi 29 millones de seguidores en pocas semanas. Facebook: registró alrededor de 80 millones de publicaciones vinculadas con el torneo desde el inicio del campeonato.

registró alrededor de 80 millones de publicaciones vinculadas con el torneo desde el inicio del campeonato. Threads: las publicaciones relacionadas acumularon 1.500 millones de impresiones y alcanzaron en promedio a 15 millones de personas por día, con un máximo de 25 millones el 6 de julio.

Argentina en la final y la pregunta sobre el próximo récord

Con Argentina jugando la final contra España este domingo 19 de julio, la pregunta natural es si se puede ir más allá de los 29 millones de mensajes por segundo. La lógica del torneo dice que sí: una final siempre convoca más audiencia que los octavos. Si la Albiceleste vuelve a protagonizar un cierre épico, el número podría seguir subiendo.