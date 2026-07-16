WhatsApp eliminó el truco de la verificación por cifrado para saber si alguien te bloqueó

La historia tiene una lección sobre cómo funciona WhatsApp cuando algo se le escapa. El truco de verificación por cifrado se volvió viral en foros y redes sociales a fines de junio. Era sencillo, no requería apps externas ni maniobras complicadas, y funcionaba. Días después, WhatsApp lo cerró sin anuncio ni explicación pública.

Cómo funcionaba el truco mientras estuvo activo

El método aprovechaba la sección de cifrado de extremo a extremo visible en la información de cada chat. Los pasos eran:

Abrir el chat con el contacto sospechoso. Tocar su nombre en la parte superior. Desplazarse hasta la opción "Cifrado" y entrar. Leer el mensaje que el sistema mostraba.

La clave estaba en interpretar ese mensaje. Si aparecía "Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente" o un código QR, la comunicación seguía activa y no había bloqueo. Si en cambio aparecía "Completá la verificación de otra manera", era una señal de que el contacto había bloqueado al usuario y el sistema no podía establecer el canal de seguridad habitual.

Por qué funcionaba y por qué era una falla, no una función

WhatsApp nunca diseñó esto como una herramienta para detectar bloqueos. Era una consecuencia involuntaria de cómo funciona el protocolo de cifrado: al bloquear a alguien, se interrumpe la conexión cifrada entre ambos dispositivos, y esa interrupción se reflejaba en el mensaje de verificación. En cuanto la app detectó que ese comportamiento se estaba usando para revelar información privada de los usuarios, lo corrigió.

El parche llegó sin actualización de la app

Lo más llamativo del cierre es cómo llegó. WhatsApp no lanzó una nueva versión ni publicó notas de parche: modificó el comportamiento directamente desde sus servidores. Eso significa que el cambio aplica de forma automática para todos los usuarios, independientemente de la versión que tengan instalada. No hay nada que actualizar ni ningún ajuste que hacer: el truco simplemente dejó de funcionar.

Qué señales quedan para sospechar un bloqueo

Ninguna pista alternativa es conclusiva por sí sola, pero combinadas ofrecen un panorama orientativo:

Los mensajes permanecen durante días con un solo tilde gris sin pasar a dos.

sin pasar a dos. Las llamadas de WhatsApp no llegan a establecerse.

no llegan a establecerse. No se puede añadir a esa persona a un grupo : el sistema devuelve un error.

: el sistema devuelve un error. Ya no se ven los estados ni la última conexión.

Cualquiera de estos indicios puede tener una explicación alternativa (sin internet, configuración de privacidad activa, número desactivado). Pero si se acumulan todos al mismo tiempo y de forma sostenida, la probabilidad de un bloqueo aumenta considerablemente.