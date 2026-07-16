Conmoción por el emotivo mensaje de Dalma Maradona tras la victoria de Argentina

Dalma Maradona estuvo presente en la semifinal del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje tras la victoria de Argentina contra Inglaterra.

Dalma Maradona estuvo presente en el Mercedes-Benz Stadium para presenciar la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Tras el triunfo del equipo de Lionel Scaloni, la hija de Diego Maradona compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a su padre y felicitar a Lionel Messi.

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde defenderá el título frente a España. Después de un encuentro muy parejo, el conjunto albiceleste dio vuelta el resultado en apenas siete minutos gracias a un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

El cruce entre Argentina e Inglaterra siempre despierta una carga simbólica especial por los antecedentes deportivos e históricos entre ambos países. En el ámbito futbolístico, el recuerdo más emblemático remite al Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los históricos goles conocidos como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". A su vez, el encuentro suele estar atravesado por la memoria de la Guerra de Malvinas de 1982, un conflicto que dejó una profunda angustia en la sociedad argentina y en el que murieron cientos de soldados.

El emotivo mensaje de Dalma Maradona

En ese sentido, desde su cuenta de Instagram, Dalma compartió: “Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos. Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir. Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

Luego agregó: “No entendés la gente lo que es. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto. Si estabas ahí, cerquita. Lo sé”.

Finalmente, cerró su publicación con un agradecimiento por la experiencia vivida y volvió a recordar a su padre: “Tus amigos me custodiaban y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. Gracias Atlanta por esta experiencia. Gracias AFA Selección por esta invitación inolvidable. ¡Seguimos! A la final”.