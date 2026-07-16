Por qué Nico Williams juega en España y su hermano lo hace en Ghana: los motivos

Nico e Iñaki Williams.

Nico Williams es una de las grandes figuras del fútbol español y uno de los futbolistas más desequilibrantes de Europa. Con la camiseta de la Selección de España, el delantero del Athletic Club de Bilbao se ganó un lugar entre los referentes de la nueva generación y es una pieza clave en el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente.

Sin embargo, cada vez que aparece en un torneo internacional surge la misma pregunta: ¿por qué Nico juega para España mientras que su hermano mayor, Iñaki Williams, representa a Ghana? La respuesta combina una historia de migración, identidad, decisiones personales y una modificación en el reglamento de la FIFA que cambió el panorama para muchos futbolistas con doble nacionalidad.

La historia familiar que explica por qué los hermanos Williams juegan para selecciones diferentes

Si bien muchas personas creen que nacieron en Ghana, tanto Iñaki Williams como Nico Williams nacieron en España. Iñaki llegó al mundo el 15 de junio de 1994 en Bilbao, mientras que Nico nació el 12 de julio de 2002 en Pamplona.

Sus padres, María y Félix Williams, emigraron desde Ghana a España durante la década de 1990 en busca de mejores oportunidades. Gracias a ese contexto familiar, ambos hermanos tuvieron desde pequeños la posibilidad de representar tanto a España como al país africano.

Sin embargo, sus caminos terminaron siendo distintos. Nico desarrolló toda su carrera internacional en las categorías juveniles de España. Debutó con la Sub-18 en 2020, luego pasó por la Sub-21 y, gracias a su explosión futbolística en el Athletic Club, fue convocado por Luis Enrique para la selección absoluta en septiembre de 2022.

Su estreno con La Roja llegó frente a Suiza por la UEFA Nations League y pocos meses después integró el plantel español que disputó el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, se convirtió en una pieza fija del seleccionado español y uno de los grandes protagonistas de la conquista de la Eurocopa 2024.

Incluso Ghana intentó convencerlo para cambiar de camiseta. El entonces entrenador de las "Black Stars", Otto Addo, confirmó que hubo conversaciones. "Hablamos con él. Iñaki decidió participar con nosotros y Nico decidió ir con España. Respetamos completamente su decisión", explicó el entrenador ghanés.

Por qué Iñaki Williams eligió representar a Ghana

La historia de Iñaki fue diferente. Si bien también pasó por las selecciones juveniles españolas e incluso debutó con la selección mayor en 2016, nunca volvió a ser convocado de manera regular. En 2022 tomó una decisión que sorprendió al fútbol europeo: representar a Ghana, el país de origen de sus padres.

Según contó el propio delantero, la determinación no estuvo relacionada únicamente con cuestiones deportivas. Todo cambió después de un viaje familiar a Ghana, donde mantuvo una conversación con su abuelo, de 90 años.

"Las primeras veces dije que no. Hasta no viajar a Ghana y estar con mis abuelos no tomé la decisión. Mi abuelo me hizo cambiar de opinión. El sueño de mi abuelo era ver a su nieto jugar con Ghana", reveló en una entrevista con Onda Cero.

Cuando oficializó su elección, también publicó un mensaje en redes sociales en el que habló de sus raíces y del legado familiar. "Ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces y conmigo mismo. Quiero devolver una pequeña parte de todo lo que Ghana ha significado para mi familia y para mí", escribió.

Así, mientras Nico defendía los colores de España en el fútbol internacional, Iñaki disputó el Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de Ghana.

Cómo pudo Iñaki cambiar de selección si ya había jugado para España

Una de las dudas más frecuentes es cómo Iñaki Williams pudo representar a Ghana después de haber debutado oficialmente con España. La explicación está en una modificación del reglamento aprobada por la FIFA en septiembre de 2020.

La nueva normativa flexibilizó las reglas para los futbolistas con doble nacionalidad y permite cambiar de selección siempre que se cumplan determinadas condiciones. Entre ellas, el jugador debe haber disputado como máximo tres partidos oficiales con la primera selección antes de cumplir 21 años, no haber participado en una Copa del Mundo con ese país y que hayan transcurrido al menos tres años desde su última aparición internacional.

Iñaki cumplía todos esos requisitos. Había jugado apenas un encuentro con la selección absoluta de España en 2016 y nunca disputó un Mundial con La Roja. Gracias a esa modificación reglamentaria pudo solicitar el cambio de federación y quedó habilitado para vestir la camiseta de Ghana.

Con dos trayectorias diferentes pero una misma historia de origen, los hermanos Williams representan hoy dos selecciones distintas unidas por un mismo legado familiar. Mientras Nico eligió consolidar su carrera con España, Iñaki encontró en Ghana una forma de honrar las raíces de sus padres y cumplir el sueño de su abuelo.