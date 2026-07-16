Ford Renovará su SUV más vendida en Argentina.

Desde que Ford Argentina lanzó la Territory, la marca no había tenido una SUV con semejante éxito de ventas. En el primer semestre de 2025, este modelo se posicionó como el auto de pasajeros más vendido en el país, con un total de 10.592 unidades comercializadas. Para seguir con este crecimiento, la marca prepara un nuevo modelo de este deportivo.

La Territory, que se importa desde China, tiene un ciclo de renovación muy veloz. En apenas seis años en el mercado argentino, ya está en su segunda generación y el año pasado sumó una versión híbrida.

Cómo será la nueva Ford Territory

En ese sentido, Ford Argentina anunció que en agosto ampliará el catálogo con una nueva versión. "La familia Territory tiene una nueva integrante", comunicó la marca del Óvalo, aunque sin dar detalles específicos.

Ante la falta de información oficial, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Algunos sugieren que podría tratarse de una versión híbrida tope de gama con equipamiento más completo, o incluso una opción híbrida enchufable (PHEV) o totalmente eléctrica (BEV). También se menciona la posibilidad de una Territory con tracción integral o una variante con tres filas de asientos para siete pasajeros, algo que no existe aún en nuestro mercado.

Otros imaginan una versión más básica y económica, orientada a quienes buscan una SUV sin demasiados lujos, o incluso una versión deportiva tipo Raptor, con mayor potencia y prestaciones. Sin embargo, todo esto queda en el terreno de la especulación hasta que Ford confirme oficialmente que traerá la nueva versión.

La Territory no solo lidera ventas, sino que también se posiciona como un modelo clave para Ford en Argentina. En cuanto a las dimensiones y características técnicas, la Territory actual es considerablemente más grande que la EcoSport, modelo que dominó el mercado durante años. La primera generación de Territory (2020) medía 4.580 mm de largo y 1.936 mm de ancho, mientras que la segunda generación se mantiene en medidas similares, con un largo que puede llegar a 4,68 metros y un ancho de 1,93 metros sin espejos.

En materia de diseño, la actualización reciente de este modelo incluyó una parrilla más grande, paragolpes rediseñado y ópticas LED más pequeñas conectadas por una barra luminosa frontal. Además, se incorporó una variante híbrida enchufable con un motor 1.5 de 150 CV combinado con otro eléctrico de 82 CV, que entregan una potencia total de 218 caballos.