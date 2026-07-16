Giro dramático en el caso "Lechuga" Pérez Algaba: encontraron muerta a una testigo clave del juicio

La investigación por el crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba en Lomas de Zamora sumó un trágico capítulo con la muerte de Ariana Yael González, una de las testigos más importantes del juicio, que recientemente concluyó con la condena a prisión perpetua de tres de los acusados por el hecho. La mujer de 36 años fue hallada sin vida en su departamento de Lomas del Mirador. Las primeras evidencias de la investigación apuntan a que se trató de un suicidio, pero la Justicia mantiene abiertas otras líneas de investigación.

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González fue encontrada en una vivienda ubicada sobre la calle Brandsen al 3500, colgada con una soga de una ventana. El personal policial y médico acudió tras un llamado al 911 y constató que la mujer ya no presentaba signos vitales. La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de González, bajo investigación

Aunque los primeros elementos recolectados en la escena indicarían que se trató de un suicidio, las autoridades aclararon que la investigación continúa y que no se descarta hasta el momento ninguna hipótesis. En esa línea, la fiscalía buscará determinar si efectivamente González se quitó la vida, si pudo haber existido instigación al suicidio o si se trató de un homicidio.

El fallecimiento de la mujer genera mucha repercusión debido a su rol en la causa judicial previa de alto impacto. González era considerada una testigo clave porque había vivido en la casa donde fue asesinado Pérez Algaba. Además, había mantenido una relación sentimental con Maximiliano Pilepich, uno de los principales acusados por el crimen.

Su testimonio, determinante en el juicio

Durante el debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora, Ariana González brindó un testimonio fundamental para reconstruir el caso. Allí sostuvo que Pilepich era el dueño del terreno donde ocurrió el asesinato del empresario y lo describió como "un manipulador, narcisista y un enfermo".

En un testimonio cargado de emoción, también afirmó que no tenía la culpa de "haberse enamorado de un asesino" e involucró a los otros dos acusados, Nahuel Vargas y Matías Gil.

El pasado 6 de julio, un jurado popular integrado por 12 ciudadanos declaró por unanimidad culpables a Pilepich, Vargas y Gil, quienes fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Pérez Algaba. Sin embargo, la investigación del caso aún no concluyó. Siguen imputadas otras cuatro personas, que deberán afrontar un juicio ordinario cuya fecha todavía no fue fijada.

Pérez Algaba fue asesinado en el 2023 y sus restos aparecieron descuartizados dentro de valijas abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge.