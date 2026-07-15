Picada argentina: cuál es el origen de este clásico de los partidos de fútbol

Picada argentina variada.

En plena efervescencia por el Mundial 2026, los rituales previos a cada partido de la Selección se viven con una intensidad única y, entre cábalas y banderas, hay un elemento que nunca falta en la mesa de los argentinos cuando llega la hora de sufrir y alentar frente a la pantalla: la picada. Este verdadero emblema del encuentro y la previa tiene una historia ligada directamente a la identidad del Río de la Plata.

Aunque hoy parezca un invento netamente local, su origen se remonta a las corrientes migratorias de los siglos XIX y XX. La picada nació de la fusión cultural entre las tradicionales tapas españolas y el clásico antipasto italiano que trajeron consigo los inmigrantes. Con el tiempo, esa mezcla se adaptó a las costumbres rioplatenses, transformándose en un plato colectivo donde no existe el consumo individual: todo se dispone para ser compartido desde el centro de la mesa.

La estructura de una picada tradicional se caracteriza por su flexibilidad, pudiendo presentarse en platillos individuales o en tablas compartimentadas de madera o metal. El menú clásico se compone de fiambres y embutidos cortados en dados o láminas -como salame, mortadela, salchichón y longaniza- acompañados por quesos semiduros, aceitunas, snacks industriales (papas fritas, maní y palitos) y una variedad de panificados que va desde baguettes hasta grisines y galletitas saladas.

Con el paso de los años y la llegada del siglo XXI, la oferta se ha diversificado notablemente para adaptarse a paladares más exigentes. Hoy en día, es habitual encontrar tablas que suman cazuelas calientes con albóndigas, salchichas, croquetas, falafels o chorizos bombón, así como también opciones frías que incluyen tortilla de papas, huevos de codorniz, escabeches, pickles y mariscos.

Picada argentina.

Los ingredientes pueden presentarse fritos, ahumados, a la vinagreta o sazonados con limón y aceto balsámico, demostrando que este ritual culinario sigue evolucionando sin perder su esencia: unir a las personas alrededor de una mesa antes de que ruede la pelota.

Cómo hacer una picada argentina