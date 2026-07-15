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La sugerente cara de Rodrigo de Paul en medio de su cábala previa al partido contra Inglaterra

Las cámaras de televisión captaron cómo reaccionó a la noticia de que no entrará como titular y en su lugar Giuliano Simeone.

15 de julio, 2026 | 14.53

Rodrigo de Paul realizó su cábala de comer caramelos en la previa al partido de la Selección Argentina contra Inglaterra y todas las miradas fueron directo a su cara seria. El motorcito de la Albiceleste comenzará la semifinal sentado en el banco de suplentes. 

Las cámaras de televisión captaron cómo reaccionó a la noticia de que no entrará como titular y en su lugar Giuliano Simeone. Habitualmente el volante argentino suele mostrarse feliz y más activo durante la ceremonia previa a los duelos mundialistas. 

 

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