La sugerente cara de Rodrigo de Paul en medio de su cábala previa al partido contra Inglaterra

Rodrigo de Paul realizó su cábala de comer caramelos en la previa al partido de la Selección Argentina contra Inglaterra y todas las miradas fueron directo a su cara seria. El motorcito de la Albiceleste comenzará la semifinal sentado en el banco de suplentes.

Las cámaras de televisión captaron cómo reaccionó a la noticia de que no entrará como titular y en su lugar Giuliano Simeone. Habitualmente el volante argentino suele mostrarse feliz y más activo durante la ceremonia previa a los duelos mundialistas.