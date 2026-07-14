La librería escondida más linda de Buenos Aires: está oculta tras una pared de ladrillos y queda en Chacarita.

Hay una librería oculta en la Ciudad de Buenos Aires que muy pocos conocen y que es ideal para visitar un fin de semana. Al pasar por afuera, muy pocas personas se imaginarían que hay una librería, ya que su fachada es una pared de ladrillos sin ninguna vidriera.

Se trata de Falena, ubicada en el barrio porteño de Chacarita (Charlone 201). "Pensaba que conocía la librería más linda, pero Buenos Aires no deja de sorprenderme. Oculta, pero literalmente oculta detrás de una fachada de ladrillos antigua, se encuentra esta librería que me dejó totalmente impactada", relata la dueña de la cuenta Arte con Mica, quien asegura que "se diferencia de cualquier otra librería que hayas conocido".

Su estética es la de "una especie de refugio de montaña, pero con árboles selváticos donde se puede leer, tomar un café o incluso una copa de vino". Es atendida por sus dueños, no tiene vidrieras ni ventanas, y por fuera una casa antigua "que parece medio dejada, pero por dentro, elegancia y simpleza, con un gusto arquitectónico exquisito".

"Falena tiene sus puertas abiertas, pero para ingresar hay que tocar timbre en una pequeña puertecita, lo que hace que no esté repleta de gente, asegura la creadora. Ingresamos como por un living, con una chimenea, mesas y libros. Luego tenemos un espacio abierto por donde entran la luz y las lianas, y por último, la gran estantería de libros", cierra la creadora del video.

Otra librería escondida en Buenos Aires

Por otro lado, existe una librería poco conocida en la Ciudad de Buenos Aires que funciona dentro de un antiguo convento y que se convirtió en una verdadera joya para los amantes de los libros. Se trata de Textos Cautivos, un espacio ubicado en el convento San Ramón Nonato, un edificio histórico que tiene sus orígenes en el siglo XVII.

A diferencia de las librerías tradicionales, este lugar se especializa en ejemplares difíciles de encontrar, entre ellos libros antiguos, primeras ediciones, títulos descatalogados y obras agotadas. Sus estanterías reúnen ejemplares de narrativa, poesía, filosofía, historia, arte, teatro y crítica literaria, convirtiéndola en una parada obligada para coleccionistas y lectores curiosos.

Entre los tesoros que suelen encontrarse en el lugar hay ediciones históricas de clásicos de la literatura argentina y latinoamericana, además de libros que ya no se consiguen en las librerías convencionales. Está ubicada en Reconquista 269, CABA, y se puede visitar lunes, miércoles y viernes de 14 a 18.