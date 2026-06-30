Existe un café escondido en la Ciudad de Buenos Aires que es un plan mágico para los amantes de la literatura y el jazz. La ciudad está llena de cafés secretos por descubrir y este es uno de ellos. Además de ofrecer una experiencia única para leer y escuchar músicos de jazz en vivo, es un lugar histórico por el que pasaron varios artistas e intelectuales, como Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik y Adolfo Bioy Casares.
Se trata de Clásica y Moderna, "un rincón cultural emblemático que por si no sabían, hace poco reabrió sus puertas para que puedas tomar un café o cenar rodeado de libros y música", cuenta la creadora de la cuenta Cámara Turista. Es un espacio reinaugurado hace relativamente poco, fundado en 1938 que nació inicialmente como una librería especializada en literatura y música clásica.
Con el correr del tiempo, el lugar se transformó en "un punto de encuentro de periodistas, intelectuales y un montón de escritores que se reunían para disfrutar de la buena música mientras que se encontraban rodeados de unos buenos libros". Al día de hoy, se puede ir a disfrutar de un café o a comer algo, mientras se disfruta de ciclos de música en vivo, libros y un ambiente bohemio y lleno de arte.
"Al venir, podés recorrer sus estanterías llenas de joyitas, disfrutar de un ambiente bohemio único con su mítica barra de madera y escuchar música en vivo, ya que mantiene sus clásicos ciclos de jazz y piano que te van a enamorar", concluye.
Historia de Clásica y Moderna
Clásica y Moderna fue fundada en 1938 por los hermanos Poblet. "Nació inicialmente como una librería especializada en literatura y música clásica. Con el correr del tiempo se convirtió en un punto de encuentro imperdible para intelectuales, artistas y un montón de escritores famosos que se reunían acá", cuenta la creadora. Por allí pasaron intelectuales y artistas como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alejandra Pizarnik, José Pepe Bianco, Beatriz Guido, entre muchos otros.
Dirección y horarios
-
Dirección: Av. Callao 892, CABA.
-
Horarios: de martes a sábados de 7 a 00.
Algunos costos del menú (mayo 2026)
-
Café con leche: $5000.
-
Tostadas de masa madre con manteca o queso crema, mermelada de la casa, café con leche y jugo de naranja: $9900.
-
Porción de torta / Brownie con dulce de leche: $9975.
-
Budín: $5000.