Libros, jazz y café: la cafetería escondida en Buenos Aires que es el plan ideal para pasear.

Existe un café escondido en la Ciudad de Buenos Aires que es un plan mágico para los amantes de la literatura y el jazz. La ciudad está llena de cafés secretos por descubrir y este es uno de ellos. Además de ofrecer una experiencia única para leer y escuchar músicos de jazz en vivo, es un lugar histórico por el que pasaron varios artistas e intelectuales, como Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik y Adolfo Bioy Casares.

Se trata de Clásica y Moderna, "un rincón cultural emblemático que por si no sabían, hace poco reabrió sus puertas para que puedas tomar un café o cenar rodeado de libros y música", cuenta la creadora de la cuenta Cámara Turista. Es un espacio reinaugurado hace relativamente poco, fundado en 1938 que nació inicialmente como una librería especializada en literatura y música clásica.

Con el correr del tiempo, el lugar se transformó en "un punto de encuentro de periodistas, intelectuales y un montón de escritores que se reunían para disfrutar de la buena música mientras que se encontraban rodeados de unos buenos libros". Al día de hoy, se puede ir a disfrutar de un café o a comer algo, mientras se disfruta de ciclos de música en vivo, libros y un ambiente bohemio y lleno de arte.

"Al venir, podés recorrer sus estanterías llenas de joyitas, disfrutar de un ambiente bohemio único con su mítica barra de madera y escuchar música en vivo, ya que mantiene sus clásicos ciclos de jazz y piano que te van a enamorar", concluye.

Historia de Clásica y Moderna

Clásica y Moderna fue fundada en 1938 por los hermanos Poblet. "Nació inicialmente como una librería especializada en literatura y música clásica. Con el correr del tiempo se convirtió en un punto de encuentro imperdible para intelectuales, artistas y un montón de escritores famosos que se reunían acá", cuenta la creadora. Por allí pasaron intelectuales y artistas como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alejandra Pizarnik, José Pepe Bianco, Beatriz Guido, entre muchos otros.

Dirección y horarios

Dirección: Av. Callao 892, CABA.

Horarios: de martes a sábados de 7 a 00.

Algunos costos del menú (mayo 2026)