Es como viajar a la Toscana de Italia: el café escondido en Buenos Aires que parece sacado de una película italiana.

Existe un café escondido en Buenos Aires que recuerda mucho a la Toscana italiana. Queda a tan solo dos horas de la capital federal y es ideal para conocer un fin de semana. Además, este rincón se encuentra oculto dentro de una casona antigua.

"Sentí que estás en la Toscana, pero a poco menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy te traigo a conocer Santo Café, un rincón mágico que se esconde detrás de una antigua casona en San Antonio de Areco", cuenta el dueño de la cuenta Vivamos BA, quien difunde diferentes rincones de Buenos Aires para conocer.

En su patio hay una capilla construida hace décadas por un vecino muy devoto del pueblo y dueño de la propiedad: don Cacho Méndez, añade el creador del video. El patio tiene un piso empedrado y mesas afuera, que también recuerdan mucho

"Acá te reciben Meri y Martu, dos amigas que decidieron poner su cafecito en este lugar que aún pertenece a sus dueños originales, la familia Méndez", añade. La propuesta del menú incluye café de especialidad y opciones de brunch, entre las que se destacan las cookies, los tostones, el croissant y los cheesecakes.

"Todo servido al pie de la capilla, con mesas al sol, y un aire de tranquilidad que te va a hacer olvidar del mundo. Consejo personal: visitá entre semana y aprovechá para recorrer el pueblo. Es una postal viviente", asegura.

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