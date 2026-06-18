Parece un pueblo de la Toscana, pero queda a una hora de Buenos Aires: calles tranquilas, almacenes históricos y comida casera

Muchas personas piensan que visitar viñedos y comer un buen plato gourmet es únicamente posible en Mendoza. Y si bien es cierto que allí se encuentran los mejores y más populares vinos de la región, en la provincia de Buenos Aires también se puede disfrutar de esta experiencia más que increíble. Con aires a la ciudad italiana de La Toscana, Uribelarrea es un rincón prácticamente desconocido que se encuentra a tan solo 1 hora de CABA y que cuenta no solo con bodegas sino que, además, posee un paseo gastronómico con propuestas múltiples y para todos los paladares.

Este pueblito rural de tan solo 2.500 habitantes está ubicado en el partido bonaerense de Cañuelas, al suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uribelarrea destaca por ser un lugar tranquilo con calles de tierra y construcciones coloniales como casonas y mansiones de principios del siglo XX. Como la ciudad de La Plata, fue diseñada por el arquitecto y urbanista, Pedro Benoit, así que acá tampoco faltan las características diagonales.

Propuesta gastronómica, la "joya" de Uribelarrea

La ciudad recibe a decenas de turistas los fines de semana que llegan con ganas de probar la comida casera y de campo que se ofrece en el lugar. En Uribelarrea se pueden encontrar desde pulperías, bodegones, restaurantes tradicionales hasta aquellos que hacen cocina de autor y en donde se pueden pedir pastas, asado y otros platos clásicos.

Entre los restaurantes más recomendados de Uribelarrea están:

El Palenque , una casona de fines del siglo XIX que ofrece distintos tipos de carnes y pastas caseras

, una casona de fines del siglo XIX que ofrece distintos tipos de carnes y pastas caseras Pueblo Escondido , destacado por sus picadas abundantes

, destacado por sus picadas abundantes Sixto Cantina, una opción ideal para los fanáticos de las minutas.

En cuanto a gastronomía, Uribelarrea tiene más para dar. En este pueblito, también existen pequeños viñedos que permiten a los visitantes realizar visitas y, por supuesto, degustar algunos de sus vinos en las bodegas.

Otras actividades para hacer en Uribelarrea

La ciudad de Uribelarrea es perfecta para realizar largas caminatas al aire libre y recorrer los puntos más icónicos como Plaza Centenario; la Iglesia Nuestra Señora de Luján, que fue inaugurada en 1890 y se caracteriza por su estilo neogótico; y el Museo Leopoldo Rizzi, que expone maquina agrícola antigua. Asimismo, sobre la calle Valeria Crotto, se encuentra la Feria de Artesanos del Pueblo.

Cómo llegar a Uribelarrea desde Buenos Aires

Uribelarrea está ubicado a 82 kilómetros de CABA. La mejor opción para llegar al pueblo es en auto tomando la autopista Ezeiza- Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205. El viaje es de tan solo 1 hora y media.

Para quienes no tienen vehículo, el tren es el transporte público más recomendado. En Constitución, hay que tomar el tren Roca hasta Cañuelas. Una vez en la estación, seguir en taxi o remis unos 20 kilómetros. El tiempo estimado de viaje también es de 1 hora y media.