Queda a dos horas de CABA y es perfecto para una escapada: el pueblo histórico para pasar el día

Durante el fin de semana largo no hay que alejarse mucho de la ciudad de Buenos Aires para descansar y renovar energías, ya que en la provincia bonaerense hay un pueblo histórico y muy tranquilo, perfecto para desconectarse: Cortínez.

Caracterizado por su ritmo tranquilo, casas rurales y calles de tierra, el pueblo tiene solo 1500 habitantes y se encuentra a solo dos horas de la ciudad porteña. Por eso, es un destino clave para ir a pasar el día y comer platos regionales.

Cómo es Cortínez: el histórico pueblo de Buenos Aires

El histórico pueblo fue fundado en 1888 con la llegada del Ferrocarril Buenos Aires, su nombre es un homenaje al político argentino Santiago Cortínez. Las primeras familias se asentaron en ese entonces alrededor de la estación de tren, un sitio que hoy se erige como espacio cultural y símbolo de la historia del lugar.

El poblado se caracteriza por estar lleno de árboles, almacenes antiguos, viviendas bajas y casas de campo recicladas, pero una de sus grandes joyas son las propuestas gastronómicas: ofrece parrillas libres y platos tradicionales, ideales para ir a pasar el día y comer delicioso.

Cortínez cuenta con solo 1500 habitantes y tiene muchas propuestas para disfrutar el día

Qué se puede hacer en Cortínez

Además de ser ideal para una escapada gastronómica, Cortínez tiene muchísimas actividades para quienes deciden visitarlo durante el fin de semana. El pueblo es ideal para:

Pasear a pie o en bicicleta : Cortínez es conocido como el "Pueblo de la Naturaleza" y su principal encanto es recorrer s us calles arboladas, observar las antiguas casas de campo y disfrutar del ambiente tranquilo que conserva la identidad de los antiguos pueblos ferroviarios bonaerenses.

Recorrer el boulevard Dr. Muñiz : es una avenida arbolada donde se concentran los antiguos almacenes, viviendas históricas y gran parte de la vida local.

Disfrutar de la naturaleza: el pueblo cuenta con quintas, campos y espacios rurales ideales para perderse caminando, andas en bicicleta, sentarse a leer o simplemente tomar mate al aire libre.

Realizar actividades específicas para visitantes: el pueblo cuenta con algunas propuestas de turismo local, como cabalgar y recorrer la zona para concer la Iglesia Santo Cristo, el cálido Club Social, los distintos monumentos y los homenajes a los veteranos de Malvinas.

Cómo llegar a Cortínez desde la ciudad de Buenos Aires

Cortínez se encuentra a solo dos horas de CABA y es muy fácil llegar en auto. Solo hay que tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján. Desde allí, se tiene que agarrar la salida hacia la Ruta Nacional 5 y seguir algunos kilómetros hasta el acceso señalizado de Cortínez. Se ingresa por el camino local y en pocos minutos ya estás dentro del pueblo rural.