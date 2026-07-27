El ejército de Myanmar intensifica los asesinatos de civiles, según una ONG

FOTO DE ARCHIVO. El jefe de la junta militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, entrega una bandera al recién nombrado comandante en jefe, el general Ye Win Oo, durante una ceremonia en Naipyidó, Myanmar

El ejército de ​Myanmar ha intensificado drásticamente los ataques contra la población civil desde que un nuevo Gobierno asumió el poder en este país devastado por la guerra, ‌según afirmó el lunes una ‌organización de seguimiento de conflictos, a pesar de que los países de la región están redoblando sus esfuerzos diplomáticos.

El Armed Conflict Location & Event Data Project ("Proyecto de Datos sobre la Localización y los Sucesos de Conflictos Armados" o ACLED) señaló que la ofensiva era consecuencia de las tácticas desplegadas por el nuevo jefe militar de Myanmar, que asumió el cargo a finales de marzo mientras su predecesor se preparaba ​para convertirse en presidente del ⁠país.

"Desde que la junta gobernante de Myanmar reconfiguró su estructura de mando ‌militar en marzo, la población civil ha sido objeto de una ⁠represión cada vez más severa por parte del ⁠ejército y de una campaña de bombardeos aéreos intensificada", señaló el ACLED.

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"Estos ajustes incluyeron el despliegue habitual de grupos especializados de entre dos y cinco cazas a ⁠reacción que llevaban a cabo ataques aéreos sostenidos contra objetivos concretos."

Un portavoz ​del Gobierno de Myanmar no respondió de inmediato a ‌las preguntas de Reuters.

ACLED recopila datos sobre ‌el conflicto en curso en Myanmar a partir de informes de los ⁠medios de comunicación y socios locales, así como de informes de la ONU, grupos de observación internacionales y organizaciones locales de derechos humanos.

Myanmar se sumió en el caos después de que el ejército derrocara al Gobierno electo de Aung San Suu ​Kyi en febrero ‌de 2021, lo que desencadenó una guerra civil que ha causado la muerte de unas 100.000 personas y ha desplazado a millones.

"Es poco probable que los civiles encuentren un respiro, ya que la junta centra sus esfuerzos en consolidar el control tras la transición del líder ⁠golpista Min Aung Hlaing de comandante de las Fuerzas Armadas a presidente civil en abril", señaló ACLED.

MASACRES

Durante el primer semestre de 2026, ACLED afirmó haber registrado más de una docena de matanzas masivas, que se saldaron con más de 450 víctimas mortales entre la población civil, alrededor del 40% de ellas en la zona árida central de Myanmar, conocida como la región de Anyar.

En mayo, cientos de soldados de la junta arrasaron ‌partes del municipio de Myit Chay, situado al otro lado del río frente a los antiguos templos de Bagan, y mataron al menos a 40 personas, según declararon a Reuters tres residentes de la zona.

"Unos 700 soldados entraron en la localidad, se llevaron las pertenencias de la gente y luego los golpearon y los mataron", dijo ‌Ye Naung, de 35 años.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente los relatos sobre el incidente de Myit Chay, que figura en la base de datos de incidentes de ‌ACLED con al menos ⁠cinco víctimas mortales y del que informaron los medios locales.

"Las tácticas del ejército en lo que va de 2026 no hacen ​más que mostrar un cambio en las modalidades de represión contra la población civil, en lugar de una reducción de su gravedad", señaló ACLED.

Con información de Reuters