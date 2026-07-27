La policía incauta más de 2,6 toneladas de cocaína frente a las costas de Portugal

FOTO DE ARCHIVO: La imagen referencial que muestra 30 toneladas de cocaína incautadas por la policía española en un barco frente a las costas de las Islas Canarias, España

Las autoridades policiales han incautado más de 2,6 toneladas ‌de cocaína, ‌con un valor estimado en el mercado de 500 millones de euros (570 millones de dólares), en el océano Atlántico, frente a las costas de Portugal, informó ​este lunes ⁠la policía fronteriza y aduanera ‌italiana.

• La droga fue ⁠hallada a bordo de ⁠una "embarcación neumática rígida ultrarrápida de alta mar", que los traficantes suelen utilizar ⁠para recuperar cargamentos ilícitos ​arrojados al mar por ‌grandes buques procedentes ‌de Sudamérica, indicó la Guardia di ⁠Finanza en un comunicado.

• Se detuvo a cuatro personas que se encontraban a bordo ​de ‌la embarcación: dos españoles, un residente de Gibraltar y un albanés afincado en Italia.

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• La operación se llevó a ⁠cabo en colaboración con las autoridades españolas y portuguesas, y la fiscalía italiana de la ciudad norteña de Brescia se encargó de coordinar las investigaciones.

• "El valor al por ‌mayor de la cocaína se estima en aproximadamente 78 millones de euros. Una vez entregada en su destino y diluida para su ‌distribución al por menor, la droga podría haber generado unos ingresos totales ‌de alrededor ⁠de 500 millones de euros", señala el comunicado.

(1 ​dólar = 0,8772 euros)

Con información de Reuters