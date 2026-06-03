Ruta del vino en CABA: 5 restaurantes elegidos por sommeliers para probar etiquetas exclusivas de todo el país

Opciones para tomar vino argentino en Buenos Aires. (Crédito de foto: Mago)

Este 3 de junio se celebra el Día Internacional del Sommelier, una fecha ideal para reconocer a quienes transforman el acto de beber vino en una experiencia cultural. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la escena vitivinícola está muy viva. La capital porteña consolidó una ruta del vino urbano, con propuestas gastronómicas de gran nivel que se convierten en opciones para descubrir la diversidad del vino argentino a través de la mirada de sus grandes curadores.

Cinco paradas en la ruta del vino de CABA

Madre Rojas (Villa Crespo): en Rojas 1600, el head sommelier Elías Aguilar Ruiz propone una carta donde la identidad, las cepas criollas y los proyectos independientes son los ejes centrales. Su selección busca rescatar la historia productiva y las migraciones que moldearon el ADN del vino argentino.

Mago Parrilla (Belgrano): ubicada en Monroe y Montañeses, cuenta con la prestigiosa guía de Marcela Rienzo. La ex presidenta de la AAS vuelca su sensibilidad en una cava que equilibra bodegas consagradas con pequeños productores de regiones emergentes como Chubut, logrando que cada copa despierte una emoción conectada al fuego de la parrilla.

Un día para celebrar la cultura del vino en Argentina. (Crédito de foto: Áncora)

Áncora (Puerto Retiro): el nuevo capítulo del multipremiado Aldo Graziani, en alianza con Almarena Meliá, se encuentra en Comodoro Pedro Zanni 351. Con más de 35 años de trayectoria, Graziani despliega una carta honesta y contemporánea que combina clásicos del mercado con etiquetas emergentes, logrando que el vino dialogue a la perfección con la cocina.

Casa Cavia (Palermo): este oasis en Cavia 2985 tiene al frente de su cava a Delvis Huck , distinguida como Sommelier del Año 2025 por Tim Atkin. Huck custodia más de 300 etiquetas nacionales e internacionales, recomendando joyas como el Raquis San Pablo Blanco o el Solería Torrontés NV para maridajes sofisticados.

Villegas Resto (Puerto Madero): en Av. Alicia Moreau de Justo 1050, la sommelier Mariana Gil Juncal cura una imponente cava de más de 300 etiquetas que recorren el mapa federal, desde Mendoza hasta la Patagonia. El gran destacado es su exclusivo Malbec 2024 Villegas, ideal para acompañar los mejores cortes de carne de la casa.

La gastronomía porteña demuestra que no hace falta viajar a los viñedos para entender la riqueza de nuestra tierra; basta con sentarse a la mesa y dejarse guiar por los expertos.