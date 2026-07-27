Kim Jong-un conmemora con su hija el aniversario de la Guerra de Corea

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae y su esposa Ri Sol-ju, visita el Cementerio de los Mártires de la Guerra de Liberación de la Patria antes del aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pionyang, Corea del N

​El líder norcoreano Kim Jong-un rindió homenaje en los monumentos conmemorativos de la guerra con motivo del ‌73.º aniversario del ‌armisticio de la Guerra de Corea, informó el lunes la agencia estatal de noticias KCNA, y su hija le acompañó por primera vez en estos actos.

Kim visitó cementerios, se reunió con veteranos y depositó flores en las tumbas de los guerrilleros de la primera generación, ​al tiempo que ⁠reiteró la afirmación de Pionyang de que se ‌trató de una "gran victoria" en la guerra de ⁠1950-1953, según la KCNA.

La Guerra ⁠de Corea terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

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Las fotografías y los vídeos de los ⁠medios de comunicación estatales norcoreanos mostraban a la ​hija de Kim, conocida como Ju-ae, ‌caminando a su lado durante ‌las visitas, situada en el centro de las ⁠formaciones ceremoniales y saludando a los veteranos de edad avanzada junto a su padre, lo que pone de relieve su perfil público cada vez más destacado.

El ​Ministerio de ‌Unificación de Corea del Sur señaló que era la primera vez que Ju-ae asistía a las conmemoraciones del aniversario del armisticio y su primera visita tanto al Cementerio de los Mártires ⁠de la Guerra de Liberación de la Patria como al Cementerio de los Mártires Revolucionarios.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur cree que Ju-ae ha sido designada como sucesora de Kim, basándose en "información de inteligencia fiable", según las sesiones informativas de los legisladores celebradas este año.

Esta ‌valoración se produce después de que los medios estatales hayan mostrado periódicamente a Ju-ae acompañando a su padre. En marzo, se publicaron imágenes en las que aparecía conduciendo un nuevo tanque, tras unas fotografías anteriores en las que ‌se la veía disparando un rifle en un campo de tiro y utilizando una pistola.

Kim también visitó el cementerio de ‌los soldados voluntarios ⁠chinos y rindió homenaje en la tumba de Mao Anying, hijo de Mao Zedong, ​según informó la KCNA el lunes, en una nueva muestra del acercamiento con Pekín.

Con información de Reuters