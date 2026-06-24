Tomar café al aire libre en una de las zonas más lindas de CABA: a solo 4 mil pesos.

Este fin de semana llega una nueva edición de Cafecito BA en tu barrio, una propuesta al aire libre que combina café de especialidad, pastelería, actividades culturales y música en vivo en una de las zonas más lindas de la Ciudad de Buenos Aires. Será en Barrancas de Belgrano, con entrada libre y una programación pensada para disfrutar durante dos jornadas.

Cafecito BA se desarrollará el sábado 27 de junio, de 10 a 18:30 horas, y el domingo 28 de junio, de 10 a 18 horas, en la La Glorieta de Barrancas de Belgrano, ubicada en 11 de Septiembre y Echeverría. El evento forma parte de una serie de propuestas que buscan acercar experiencias gastronómicas y culturales a los distintos barrios de la Ciudad.

Este fin de semana llega una nueva edición de Cafecito BA.

Más de 10 cafeterías, actividades y propuestas para toda la familia

Durante las dos jornadas, los vecinos podrán recorrer más de 10 puestos de cafeterías de la Ciudad, con opciones de café de especialidad y propuestas dulces y saladas. Además, habrá precios promocionales, con cafés a partir de $4.000 y productos gastronómicos desde $3.500.

Se trata de dos jornadas pensadas para toda la familia, en este sentido, Cafecito BA contará con un sector de juegos para compartir en familia, una biblioteca con espacio de lectura, un cine al aire libre y un photo point de la Selección Argentina. A esto se suman experiencias como lectura de borra de café, que forman parte de las propuestas interactivas del festival.

La programación musical será otro de los atractivos del fin de semana. El sábado y domingo habrá DJ sets y presentaciones en vivo, con una grilla que incluye distintos estilos para acompañar la jornada al aire libre. Entre los shows destacados se encuentran la presentación de Jorgelina Avigliano con saxofón a las 15 horas, el cuarteto de cuerdas La Puerta Musical a las 16:15, y un cierre con un hybrid set de percusión y DJ a las 17:25.

De esta manera, las familias, amigos y parejas van a poder disfrutar de un plan al aire libre y sin gastar de más. Para más información sobre propuestas en la Ciudad se puede visitar la agenda cultural o seguir las redes sociales del área de cultura del Gobierno de la Ciudad y Linda.