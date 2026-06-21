Llega la Chorifest a la ciudad de Buenos Aires: cómo será la feria gastronómica que celebra el choripán

Llega la Chorifest a la ciudad de Buenos Aires: cómo será la feria gastronómica con entrada gratis (Foto: GCBA)

La ciudad de Buenos Aires ofrecerá el próximo fin de semana una feria gastronómica clave para los amantes del choripán: la ChoriFest. El evento, con entrada libre y gratuita, ofrecerá más de 100 versiones de uno de los platos más icónicos de Argentina.

Llega la ChoriFest a CABA: cuándo y a dónde se hace

La ChoriFest se realizará los próximos sábado 27 y domingo 28 de junio desde las 12 a las 20 hs el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego, CABA). Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de más de 35 puestos gastronómicos y food trucks con distintas versiones de choripán y nuevos sabores.

Se podrán encontrar más de 100 versiones del gran clásico argentino, desde los típicos choripanes de cancha hasta opciones de autor elaboradas con carnes exclusivas, panes artesanales y aderezos innovadores. Habrá choripanes para todos los gustos y el acceso al lugar es libre y gratuito.

Además de las diferentes opciones de choripán, el evento ofrecerá opciones de carnes a la parrilla, costillares, mollejas, picadas y hamburguesas. También habrá un lugar para los celíacos que busquen disfrutar del gran clásico y para los veganos. La propuesta gastronómica cierra con distintas opciones de postre. Mientas que para tomar habrá cerveza artesanal, vinos y coctelería para disfrutar el día al máximo.

¿Cómo se puede llegar a la ChoriFest?

La ChoriFest se realizará en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad y, para quienes deban ir en transporte público, hay diferentes opciones rápidas y sencillas: