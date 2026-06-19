Ubicada a unos ocho kilómetros de Villa Gesell, Mar de las Pampas se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. La localidad bonaerense se caracteriza por la combinación de bosques, médanos y amplias playas, además de un desarrollo urbano de baja densidad integrado al entorno natural.

Conocida como la "ciudad sin prisa", promueve un estilo de turismo vinculado al descanso y las experiencias al aire libre. Su propuesta le valió ser postulada por Argentina al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que distingue a pueblos que preservan su patrimonio natural y cultural.

¿Cómo es y qué hacer en Mar de las Pampas, el destino bonaerense que busca ser el mejor del mundo?

El principal atractivo de la localidad es su entorno natural. Las calles sinuosas y sin semáforos atraviesan un frondoso bosque de pinos, eucaliptos y acacias que se extiende hasta los médanos y la costa atlántica. La arquitectura del lugar también sigue esa filosofía, con construcciones de poca altura realizadas en piedra y madera para integrarse al paisaje.

El destino cuenta con una variada oferta de alojamiento, que incluye cabañas, aparts y hosterías, además de una propuesta gastronómica basada en productos regionales y cocina de autor.

Entre las actividades más populares se encuentran las caminatas y los paseos en bicicleta por los senderos del bosque y los médanos. También es habitual realizar cabalgatas y disfrutar de las extensas playas de arena, ideales para descansar o contemplar el paisaje.

Uno de los sitios más visitados es la Aldea Hippie, un paseo comercial y cultural que reúne locales de artesanías, propuestas gastronómicas y espectáculos en un entorno rodeado de vegetación. El lugar se convirtió en uno de los símbolos de Mar de las Pampas y es especialmente concurrido al caer la tarde.

Otra de las excursiones recomendadas es la visita a la Reserva Natural Faro Querandí, ubicada a pocos kilómetros de la localidad. El área protegida conserva más de 5.700 hectáreas de dunas costeras y una extensa franja de litoral marítimo, convirtiéndose en uno de los principales espacios naturales de la región.

¿Cómo llegar a Mar de las Pampas?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más habitual es por la Autovía 2 hasta la altura de Dolores, donde se debe tomar la Ruta Provincial 63 y luego la Ruta Provincial 11 en dirección a Villa Gesell. Desde allí, un desvío de unos ocho kilómetros conduce a Mar de las Pampas.