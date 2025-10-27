La iniciativa fue impulsada por un grupo de vecinos que destaca a Mar de las Pampas como un espacio donde "la calma y la conexión con la naturaleza" son los pilares de su identidad.

La costa argentina tiene muchos destinos para ofrecer a sus turistas. Uno de ellos busca obtener un reconocimiento internacional, ya que promueve un estilo de vida más pausado, sostenible y enfocado en la calidad de vida. Se trata de Mar de las Pampas, una de las localidades más populares de Villa Gesell.

Hace unos días, la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes anunció la postulación de “Mar de las Pampas, Vivir Sin Prisa” ante un importante proyecto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La iniciativa fue impulsada por un grupo de vecinos que destaca a Mar de las Pampas como un espacio donde "la calma y la conexión con la naturaleza" son los pilares de su identidad.

También conocido como la "Aldea de Mar", aspira a ocupar un lugar en la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo. En la edición 2024, Argentina llegó a integrar el ranking con Caviahue-Copahue (Neuquén); Gaiman (Chubut); y Villa Tulumba (Córdoba).

Los mejores pueblos turísticos del mundo 2025: ¿qué se evalúa?

Las características que se evalúan para la confección de la lista son los recursos culturales y naturales; la promoción y conservación de los recursos culturales; la sostenibilidad económica, social y ambiental; desarrollo turístico e integración de la cadena de valor; gobernanza y priorización del turismo; Infraestructura y conectividad: y salud y seguridad.

En lo que respecta a la edición 2025, Argentina dijo presente con los pueblos turísticos Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes); y Maimará (Jujuy). De las 270 candidaturas que se presentaron, apenas 52 pasaron a la lista oficial. En este cotexto, Mar de las Pampas comenzó su carrera de cara al 2026 con una serie de celebraciones.

La propuesta de Mar de las Pampas

Desde este viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la comunidad del distrito, los sectores hoteleros y gastronómicos, apoyados por la comuna, programaron un fin de semana temático para invitar a locales y a visitantes a disfrutar de experiencias relajadas, con música en vivo, talleres, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre, en sintonía con el espíritu de su lema.

¿Qué se puede hacer en Mar de las Pampas?

Rodeado de medanos y bosques, la localidad invita a ponerse en contacto con la naturaleza y relajarse plenamente. La opción tradicional es la playa que destaca por su ambiente ideal para quienes buscan tranquilidad. Está cerca de otras playas como Villa Gesell, Pinamar, Cariló y Mar Azul.

Algunas de las actividades para hacer en Mar de las Pampas son:

Visitar la Reserva Natural Municipal Faro Querandí,

recorrer la Reserva Natural Mar de Las Pampas,

entretenerse en el área comercial de Mar de Las Pampas,

cabalgar,

deportes náuticos, recreacional y alternativos,

y senderismo.

En lo que respecta a la gastronomía local, los turistas pueden disfrutar del circuito que incluye carnes asadas y parrilladas, como también los pescados y mariscos frescos.