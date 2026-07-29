El insólito error de un "marginado" por Gorosito en San Lorenzo

Un jugador de San Lorenzo cometió un insólito error que puede costarle caro de cara al resto de la temporada. En el marco del duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia de Mendoza, el futbolista Facundo Bruera apareció como protagonista pero no justamente por sumar minutos, sino por no hacerlo a pesar de firmar planilla. Este último detalle fue determinante para su futuro en 2026 ya sea en el "Ciclón" o en otro club.

El atacante de 27 años nacido en La Plata que llegó proveniente de Olimpia de Paraguay en 2024 no es uno de los considerados por Néstor "Pipo" Gorosito que llegó recientemente, pero igualmente lo incluyó en el banco de suplentes. Dicha decisión le cerró los caminos pensando en una posible venta al exterior en los próximos días e incluso juegue o no. Si bien hay chances de que regrese a Barracas Central -donde estuvo a préstamo-, una cuestión reglamentaria impide que sólo tenga dicha opción o seguir como un "marginado" en Boedo donde sólo estuvo tres veces en cancha.

Cuál es la cuestión reglamentaria y el insólito error de Bruera en San Lorenzo que atenta contra su futuro

Lo cierto es que Facundo Bruera firmó planilla tanto en el duelo ante el "Lobo" mendocino como también en la primera fecha contra Lanús, encuentros en los que ni siquiera entró. El reglamento de la FIFA sólo permite dos clubes por temporada, por lo que no podrá ser refuerzo de otro equipo en caso de que lo busquen. Como ya vistió la camiseta del "Guapo" -donde podría volver después de que separen a Gonzalo Morales por la denuncia de violencia de género-, quedó inhabilitado para irse a una tercera institución, algo que parecía un hecho en San Lorenzo teniendo en cuenta que estaba lejos de quedarse.

En cuanto a "Pipo" Gorosito, el técnico sabe que igualmente puede contar con él y por eso lo convocó en las dos jornadas mencionadas. "Porque están Auzmendi y Cuello. Necesitamos que los volantes los asistan más, hoy por suerte no salió ninguno de los dos e hicimos el gol", respondió ante la consulta de la inclusión del atacante entre los citados. A su vez, el DT lo destacó como "un gran profesional que está a la par" y remarcó que "el que esté mejor va a jugar".

San Lorenzo le ganó a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro

Los números de Bruera en su carrera

Clubes : Independiente Rivadavia de Mendzoa, Quilmes, Brown de Adrogué, Nacional y Olimpia de Paraguay, San Lorenzo y Barracas Central.

: Independiente Rivadavia de Mendzoa, Quilmes, Brown de Adrogué, Nacional y Olimpia de Paraguay, San Lorenzo y Barracas Central. Partidos jugados : 242.

: 242. Goles : 73.

: 73. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: no ganó.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo por el Torneo Clausura: rival, hora, TV y cómo ver el partido online

El "Ciclón" de Néstor "Pipo" Gorosito que por el resto del semestre sólo disputará el campeonato -por las eliminaciones en la Sudamericana y la Copa Argentina- se verá las caras con Central Córdoba de Santiago del Estero en la próxima fecha. Dicho compromiso tendrá lugar el lunes 3 de agosto desde las 21.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades de la mencionada provincia. Lo que aún no está definido es el arbitraje y la transmisión del cotejo.