Imputaron al ex San Lorenzo, Néstor Ortigoza, por violencia de género

La UFI N° 3 de Ezeiza, a cargo de la fiscal María Lorena González, imputó al exfutbolista de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, por ejercer violencia de género contra su expareja Lucila Cassiau. La funcionaria confirmó su decisión en un fallo en el que sostuvo que cuenta con "motivos suficientes para sospechar que el deportista cometió este delito contra la víctima".

En el documento, la letrada aseguró que al escuchar el testimonio de Cassaiu pudo observar "secuelas psíquicas y emocionales compatibles con situaciones de violencia de género sostenidas en el tiempo".

De esta manera, la imputación formal es por "lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género". La causa inició en 2024 luego de que la mujer hiciera la denuncia contra el sospechoso. Cabe aclarar que la imputación del exfutbolista, al principio, era solo por "lesiones", sin embargo, fue agravada por la fiscalía tras constatar el "contacto cercano" y que la violencia contra la mujer se ejercía de manera constante y repetida.

Por este delito, de ser encontrado culpable, Ortigoza podría recibir una pena que va de 6 meses a 5 años de prisión.

La violencia que Ortigoza ejercía sobre su expareja quedó registrada en un video

Al expediente de la causa por violencia física y verbal se sumó el testimonio de la víctima y también registros audiovisuales de una de las violentas agresiones que Ortigoza ejercía sobre Cassiau en su propia casa. También se añadieron fotos de los ataques, informes periciales y psicológicos.

En este momento, Ortigoza posee una orden de restricción perimetral y tiene prohibido acercarse a la víctima. No obstante, según los abogados de Cassiau, la medida judicial fue violada en diferentes ocasiones por el imputado. Por tal motivo, solicitaron a la Fiscalía que se extienda una orden de detención para el dirigente deportivo, aunque nunca se puso en marcha.

Al conocer la decisión de la fiscal González, el abogado Roberto Herrera, celebró la medida. "Hay más que suficiente con los videos, está todo evidenciado", explicó el defensor de la víctima.

Herrera también dijo que la Justicia tiene en su poder los testimonios de extrabajadores de Ortigoza que avalan la denuncia de Cassiau. De hecho, una exempleada afirmó ante los investigadores que el futbolista "se brotaba por cualquier cosa sencilla y que le hablaba constantemente mal a Lucila". En su relato, la mujer aseguró ver cómo en una pelea Ortigoza "golpeó como si fuera una pelota" a la joven.

En el marco de la causa, Néstor Ortigoza tendrá que presentarse a declaración indagatoria el próximo 5 de agosto a las 10:00h en la sede de fiscalía.