Los 10 jugadores más caros del Torneo Clausura en el fútbol argentino en el mercado de pases

Tan solo un jugador de Estudiantes forma parte del once más caro del Clausura

Una vez que el Torneo Clausura llegó a su fin es posible realizar una serie de balances con el fin de sacar conclusiones sobre cómo fue el desarrollo de la competencia y de acuerdo con una valoración de mercado hecha por una web es posible dar con el mejor once. Lo particular de este ranking es que ninguno de los jugadores mencionados logra romper la barrera de los 10 millones de euros. Una cifra que hasta hace unos meses era superada con enorme facilidad por varios futbolistas.

Se trata de una análisis que la web de Transfermarkt realizó después de que se registrara la consagración de Estudiantes de La Plata tanto en el campeonato como en el Trofeo de Campeones, y que cuenta con una particularidad que no siempre sus estimaciones monetarias coinciden con lo que los equipos pretenden por sus jugadores. El caso más emblemático de todos fue el de Franco Mastantuono que fue vendido por 45 millones por parte de River, pero le habían colocado una valoración de mercado de 30 millones. Algo que el Real Madrid había ofrecido en una primera instancia.

Nardoni es el jugador que mejor valorado se encuentra por presente.

De acuerdo con el listado, se puede apreciar que los jugadores mejores valorados son Ignacio Nardoni de Racing, Kevin Lomónaco de Independiente y Maher Carrizo de Vélez con un valor de 10 millones de euros. Los dos primeros figuran como profesionales que están atravesando un proceso de decrecimiento en lo que respecta a sus cifras y podrían llegar a tener menor precio si no hay un mejor nivel deportivo en cancha.

El once más caro del fútbol argentino

Arquero : Orlando Gil de San Lorenzo (5 millones)

: Orlando Gil de San Lorenzo (5 millones) Defensores : Gastón Martirena de Racing (5.5 millones), Kevin Lomónaco de Independiente (10 millones), Santiago Sosa de Racing (9 millones) y Mateo Del Blanco de Unión (4 millones).

: Gastón Martirena de Racing (5.5 millones), Kevin Lomónaco de Independiente (10 millones), Santiago Sosa de Racing (9 millones) y Mateo Del Blanco de Unión (4 millones). Mediocampistas : Juan Nardoni de Racing (10 millones), Santiago Ascacibar de Estudiantes (7 millones), Alan Lescano de Argentinos (7.5 millones).

: Juan Nardoni de Racing (10 millones), Santiago Ascacibar de Estudiantes (7 millones), Alan Lescano de Argentinos (7.5 millones). Delanteros: Miguel Merentiel de Boca (6 millones), Sebastián Villa de Independiente Rivadavia (6 millones) y Maher Carrizo de Vélez (10 millones).

En un banco de suplente podrían estar Cristian Medina de Estudiantes (9 millones), Felipe Loyola de Independiente (8 millones), Ezequiel Zeballos de Boca (7 millones), Kevin Castaño de River (7 millones) Lautaro Rivero de River (7 millones) y Milton Delgado de Boca (6 millones).

Los jugadores argentinos más caros del planeta fútbol

Por otro lado, el análisis de Transfermarkt expone que Julián Álvarez es el jugador argentino que mejor valoración dispone al culminar el 2025 porque cuenta con un valor de mercado que rondar en los 100 millones de euros. Mientras que Lautaro Martínez del Inter, Enzo Fernández del Chelsea y Alexis Mac Allister del Liverpool quedaron en el segundo escalón con un precio de 85 millones. El tercero en aparecer es Nicolás Paz del Como de Italia con un valor de 65 millones, luego sigue Cristian Romero del Tottenham con 60 millones y más abajo aparece Franco Mastantuono del Real Madrid con 60 millones.

De los mencionados, el exjugador de Argentinos Juniors es el único que está señalado como un jugador está sufriendo un decrecimiento en su valor producto de actuaciones deportivas que están lejos de considerarlo como profesional que pueda llegar a tener la etiqueta de los 100 millones. Una que supo tener en mayo, pero se considera que esta segunda parte del año no fue la mejor en su carrera.

un jugador de gran valoración. Su valor histórico expone que en mayo de este año, su precio llegó a los 100 millones pero luego comenzó a crecer de cierta manera.