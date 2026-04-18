Sábado 18 y domingo 19 Cafecito BA: dónde y cómo es la experiencia para los fans del café. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Este sábado 18 y domingo 19 de abril el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a los amantes del café a vivir una experiencia pensada para ellos. Se trata de una nueva edición de Cafecito BA, un evento que combina gastronomía, cultura y entretenimiento al aire libre, ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

Dónde es Cafecito BA y en qué horarios se puede ir

Cafecito BA tendrá lugar en la Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio de Recoleta. La jornada del sábado 18 se desarrollará de 10 a 20 horas, mientras que el domingo 19 se podrá disfrutar de 10 a 18 horas.

Este fin de semana se lleva adelante Cafecito BA en Recoleta. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento reunirá a algunas de las mejores cafeterías de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrecerán una amplia variedad de cafés de especialidad, junto con propuestas de pastelería y opciones saladas. Además, habrá precios promocionales en distintos puestos, por lo que es la oportunidad ideal para probar nuevos sabores sin gastar de más y pasarlo de diez al aire libre.

Cafecito BA: cómo es la experiencia pensada para los fans del café

Lejos de ser solo un paseo gastronómico, Cafecito BA propone una experiencia integral en torno al ritual del café. Bajo el slogan “un cafecito es mucho más que un café”, el evento suma distintas actividades culturales y recreativas.

Entre las principales atracciones, se destaca un cine al aire libre con sillones, pensado para que los visitantes puedan relajarse mientras ven series. También habrá una biblioteca con livings, donde se podrá disfrutar de la lectura en un entorno cómodo y distendido, además de shows de música en vivo que acompañarán toda la jornada.

Una de las propuestas más llamativas será la posibilidad de hacerse una lectura de la borra del café. Además, el evento también contará con un espacio especialmente diseñado para familias, niños y adolescentes. En este sector habrá una carpa de realidad virtual, juegos inflables y propuestas deportivas y artísticas, lo que asegura entretenimiento para todas las edades.

Asi que, si no tenés todavía planes para este fin de semana, Cafecito BA te espera. Es ideal para aquellas familias, parejas y amigos que quieren disfrutar de una jornada al aire libre, con comida rica y café recién preparado, pero que a esta altura del mes ya no puede gastar mucho.