Fin de semana en CABA: cinco planes con música, bienestar y cultura gratis para cortar la rutina.

Con la llegada del fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores ofrecen una agenda variada que combina shows en vivo, experiencias al aire libre y propuestas culturales, muchas de ellas gratuitas, para todos los gustos.

Cinco planes imperdibles para el fin de semana en CABA

Trap en vivo: Enzocerobulto vuelve con show propio

El sábado 18 de abril a las 20 hs, el artista tucumano Enzocerobulto se presenta en Deseo Club con un formato especial que repasa toda su discografía. Tras su paso por escenarios internacionales, el referente emergente del trap nacional promete un show extendido con invitados y una puesta distinta a sus presentaciones habituales. Entradas a la venta en Enigma tickets.

Bienestar frente al río: yoga, música y conexión

Para quienes buscan un plan más relajado, el mismo sábado se realiza el Exhale Festival en Vicente López, con entrada libre y gratuita. De 10 a 19 hs, habrá clases de yoga, mindfulness, meditaciones, charlas y música en vivo en un entorno natural junto al río. Una propuesta ideal para desconectar del ritmo urbano y reconectar con el cuerpo.

Museos abiertos y sin costo

El sábado podés recorrer espacios emblemáticos como el Museo Nacional de Bellas Artes, que ofrece entrada gratuita todos los días y una de las colecciones más importantes de arte argentino e internacional. Entrada libre y gratuita.

Feria y paseo en San Telmo

El clásico circuito del Feria de San Telmo se activa el fin de semana con artistas callejeros, antigüedades, música en vivo y propuestas culturales al aire libre. Ideal para pasear sin gastar.

Reserva ecológica y aire libre

Para un plan tranquilo y natural, la Reserva Ecológica Costanera Sur es una opción gratuita con senderos, miradores y vistas al río. Perfecta para caminar, andar en bici o simplemente bajar un cambio.

Un bonus imperdible: gala lírica sobre Los Tres Tenores

El martes 21 de abril a las 20 hs, el reconocido divulgador musical Marcelo Arce presenta su espectáculo en el Teatro Astral. La gala está dedicada a José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, con un recorrido que va de Verdi a Sinatra, combinando ópera, canzonetas, zarzuela y clásicos populares. Con orquesta, coros y un formato accesible, la propuesta busca acercar la música clásica a todo público. Entradas a la venta en Plateanet.

Entre recitales, actividades conscientes y paseos culturales, el fin de semana en Buenos Aires ofrece opciones para todos los estilos, sin necesidad de gastar de más.