Fin de semana en CABA: el paseo en bote para navegar entre edificios sin salir de Buenos Aires.

En medio del ritmo acelerado de la ciudad, el fin de semana se presenta como una oportunidad ideal para bajar un cambio y redescubrir el costado más natural de Buenos Aires. Entre propuestas al aire libre, el agua y los espacios verdes ganan protagonismo con actividades pensadas para todos los públicos.

Una de las experiencias más atractivas es la navegación por el Riachuelo, una iniciativa que invita a mirar la ciudad desde otra perspectiva. Con salidas durante todo el fin de semana (10:30, 13, 15 y 17:30), el recorrido comienza en la desembocadura del río y permite atravesar debajo del histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, una de las postales más emblemáticas del sur porteño.

Cómo es el paseo en bote por el Riachuelo

Desde el agua, el paisaje combina historia y naturaleza, se pueden apreciar los colores vibrantes de Caminito, la arquitectura típica de La Boca y, a lo lejos, la transición hacia zonas más verdes como la Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los pulmones más importantes de la ciudad. El contraste con los rascacielos de Puerto Madero completa una vista única.

Más allá del paseo náutico, Buenos Aires ofrece múltiples opciones para quienes buscan naturaleza sin salir de la ciudad. La Reserva Ecológica, por ejemplo, es ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del silencio entre lagunas, pastizales y aves autóctonas. También se suman espacios como los Bosques de Palermo, donde los lagos y arboledas invitan al descanso.

La navegación por el Riachuelo es una iniciativa que invita a mirar la ciudad desde otra perspectiva.

Estas propuestas no solo promueven el turismo local, sino que también revalorizan el vínculo con el entorno natural en un contexto urbano. Ya sea desde el agua o entre senderos verdes, el fin de semana porteño ofrece una pausa necesaria para reconectar con el aire libre.