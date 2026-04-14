Plan de fin de semana: llega La Noche de las Vinotecas y el vino argentino sale a brindar en todo el país.

El próximo viernes 17 de abril, el plan ideal para cortar la rutina tiene aroma a Malbec. Llega una nueva edición de La Noche de las Vinotecas, un evento federal que invita a recorrer locales de todo el país con degustaciones, promociones y experiencias especiales pensadas para amantes y curiosos del vino.

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y acompañada por organismos del sector vitivinícola, la iniciativa busca celebrar el vino argentino en simultáneo en distintas ciudades. Durante esa noche, más de 600 vinotecas abrirán en horario extendido, generalmente entre las 20 y la medianoche, con propuestas que combinan catas guiadas, música en vivo, gastronomía y descuentos exclusivos.

Lejos de ser un evento aislado, la movida se consolidó como una de las citas clave del calendario enogastronómico. Su carácter federal es uno de sus principales atractivos, no se concentra solo en grandes centros urbanos, sino que invita a descubrir etiquetas y proyectos de todo el país, desde bodegas tradicionales hasta pequeños productores emergentes.

Cómo será la edición 2026 de La Noche de las Vinotecas

En esta edición, centrada especialmente en el Malbec, varietal insignia de Argentina, cada vinoteca arma su propia experiencia. Algunas proponen degustaciones libres, otras suman ferias con decenas de etiquetas, y muchas incorporan shows o propuestas gastronómicas para completar la noche.

La Noche de las Vinotecas comenzará este viernes 17 de abril a partir de las 20 horas.

Además del disfrute, el evento también funciona como impulso para la industria, en un contexto desafiante para el consumo, estas iniciativas refuerzan el vínculo directo entre productores, comerciantes y público, promoviendo el enoturismo urbano y el descubrimiento de nuevas bodegas. Así, este viernes 17 de abril se presenta como una excusa perfecta para armar un recorrido, copa en mano, y dejarse llevar por una de las tradiciones más celebradas del país.