Dos vinos argentinos recibieron 100 puntos de James Suckling: cuáles son

mbos vinos premiados son de Gualtallary, en el Valle de Uco.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de sus momentos más complicados por la caída en el consumo, pero su calidad sigue siendo reconocida a nivel mundial. Así lo afirmó el enólogo Alejandro Vigil, quien destacó: “Esto es muy bueno para el vino argentino, porque permite que se siga visualizando en épocas de vacas flacas”.

El motivo de su optimismo se debe a un nuevo galardón internacional: dos vinos argentinos recibieron el puntaje perfecto de 100 puntos otorgado por el crítico estadounidense James Suckling, una voz con gran influencia en el mercado global.

El reconocimiento para El Enemigo y Gran Enemigo

Aunque el reporte anual 2026 de la producción argentina aún no fue publicado, este jueves Suckling adelantó algunas conclusiones de Zekun Shuai, uno de sus catadores, quien calificó con la máxima puntuación a El Enemigo Malbec Valle de Uco Gualtallary As Bravas 2018 y al Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2023.

Ambas etiquetas provienen de Gualtallary, una zona privilegiada dentro del Valle de Uco en Mendoza, reconocida por la producción de vinos de alta gama. Shuai describió estos ejemplares como “expresiones muy intelectuales, 'desnudas', del terroir de los vinos de montaña de Mendoza”. Además, destacó el crecimiento de este tipo de vinos en otras regiones argentinas como Salta, Jujuy y Catamarca.

Para Vigil, estos reconocimientos no son nuevos. En 2016 logró sus primeros 100 puntos de Suckling con un Malbec para Catena Zapata, donde es Director de Enología. Dos años después, obtuvo la máxima puntuación de Robert Parker con vinos de Catena Zapata y El Enemigo Wines, proyecto que fundó junto a Adrianna Catena.

El Enemigo es el proyecto de Alejandro Vigil y Adrianna Catena.

Aunque recibir distinciones de este calibre se ha vuelto una costumbre para él, el enólogo valoró especialmente este último logro. “Trabajamos con El Enemigo Wines pensando en vinos pero cada tanto nos da puntos que nos señalan un buen camino. Nos pone una alegría enorme que el viñedo Adrianna vuelva a ese lugar donde el vino deja de medirse… y empieza a sentirse. Y que Gualtallary hoy tenga dos vinos hablando tan fuerte desde el mismo origen”, expresó.

Vigil agregó que visibilizar el vino argentino implica más que solo mostrarlo: “Que el mundo mire, sí… pero sobre todo que escuche. Que entienda que no somos sólo una cepa, sino una forma de pensar, de trabajar, de creer”.

Por ahora, estos vinos con puntaje perfecto aún no están a la venta, pero se espera que en los próximos meses lleguen a las vinotecas del país. El Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc estará disponible en dos meses a un precio aproximado de $85.000, mientras que el Malbec As Bravas saldrá a fin de año con un valor cercano a $130.000.

Los vinos saldrán a la venta en los próximos meses.

Otros vinos argentinos destacados por Suckling

Otros vinos argentinos también recibieron reconocimientos en la publicación de Suckling, como los de Durigutti Family Winemakers, con 98 puntos para su Malbec Luján de Cuyo Malbec 1914 Proyecto Las Compuertas y 96 puntos para su Charbono Luján de Cuyo Proyecto Las Compuertas. Además, destacaron los Malbec Gualtallary Gran Calcáreo y Gran Corte de Bodega Alta Yarí, todos provenientes de Mendoza.

Sobre esta diversidad y calidad creciente, Shuai comentó: “Me dio mucho gusto degustar algunos de los vinos excelentes y prístinos de Durigutti”. Y añadió: “Aparentemente, el vino argentino se está volviendo más diverso y más centrado en su origen, y hay muchísimas facetas de los Malbecs y de vinos más allá del Malbec”.