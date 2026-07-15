Por qué Escocia apoya a la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Hinchas escoceses homenajean a Diego Maradona.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra es uno de los partidos más emblemáticos de este certamen. Mientras el mundo observa el choque entre dos potencias, en las calles de Escocia se vive una realidad paralela: una nación entera apoyando fervientemente a la Albiceleste. A pesar de la cercanía geográfica con los ingleses, el sentimiento escocés se inclina históricamente hacia la selección argentina, transformando este enfrentamiento en una cuestión de identidad, memoria y, sobre todo, una rivalidad que trasciende las fronteras del deporte.

Escocia y Argentina: un vínculo forjado en la historia y la pasión

El apoyo escocés no es un simple acto de antipatía hacia su vecino, sino el resultado de más de 130 años de una conexión profunda. La huella escocesa está en el ADN mismo del fútbol argentino: Alexander Watson Hutton, oriundo de Glasgow, es reconocido como el fundador de este deporte en Argentina tras fundar la primera liga en 1893. Esta unión se ha mantenido viva a través de las décadas, consolidándose con figuras como Diego Maradona, quien se convirtió en un héroe honorario en tierras celtas tras su actuación en México 1986.

Se suma que para muchos escoceses, ver a Argentina vencer a Inglaterra es una revancha simbólica por siglos de tensiones políticas y agravios históricos, que incluyen desde las guerras de independencia hasta el rechazo compartido hacia políticas británicas históricamente impopulares.

Asimismo, la presencia de apellidos de origen escocés en el plantel actual, como el de Alexis MacAllister, refuerza el sentido de pertenencia. En Escocia, el éxito de los rivales de Inglaterra se celebra casi como propio, por sus roces con el país vecino.

Un fanático escocés de la selección de Argentina. (Crédito de foto: AP)

Escocia: clasificada al Mundial 2026 y eliminada en primera fase

Más allá de este fervor de semifinales, la cita mundialista también dejó un sabor agridulce para los hinchas escoceses. Escocia logró clasificar para este Mundial 2026, que participó con gran expectativa. Sin embargo, su camino se vio truncado tempranamente: el equipo quedó descalificado en la fase de grupos tras disputar encuentros ante Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C, despidiéndose del torneo antes de lo deseado.

A pesar de su eliminación, la pasión por el fútbol continúa y hoy encuentran en la selección de Lionel Scaloni la representación necesaria para disfrutar de la emoción de una Copa del Mundo, volcando todo su apoyo hacia los colores argentinos en este duelo decisivo frente a Inglaterra.