Por qué en Escocia quieren a Maradona y rivalizan con Inglaterra: la historia detrás del fanatismo

Escocia ama a Diego Maradona.

Cada vez que la Selección de Escocia disputa una gran competición internacional, una imagen suele llamar la atención y sorprender a la Argentina: banderas con el rostro de Diego Armando Maradona entremezcladas con los colores azul y blanco del país británico. Para muchos resulta extraño que una nación europea tenga semejante admiración por una leyenda argentina, pero detrás de ese fenómeno existe una historia cargada de fútbol, identidad y rivalidades históricas.

La clasificación de Escocia al Mundial 2026 volvió a poner este vínculo en primer plano. Durante los festejos y también en las tribunas de Hampden Park apareció nuevamente la figura de Maradona, convertida desde hace décadas en un símbolo para buena parte de la afición escocesa. Lo que para algunos parece una curiosidad futbolera, para otros representa una expresión cultural profundamente arraigada.

Por qué Escocia adora a Diego Maradona

La explicación comienza con la compleja relación entre Escocia e Inglaterra. Aunque ambos países forman parte del Reino Unido, históricamente han mantenido tensiones políticas, culturales y deportivas. Muchos escoceses sienten una fuerte identidad nacional propia y suelen vivir con intensidad cualquier enfrentamiento o rivalidad relacionada con Inglaterra. Esa histórica competencia se traslada también al fútbol, uno de los escenarios donde más se manifiesta.

Vestimenta escocesa y máscaras de Maradona.

En ese contexto apareció Diego Maradona. Durante el Mundial de México 1986, Argentina derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en los cuartos de final gracias a dos goles que quedaron para siempre en la historia del fútbol: la famosa "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo". Para muchos escoceses, aquel triunfo fue visto como una derrota simbólica de su eterno rival. Por eso, el capitán argentino pasó a ser admirado y celebrado como una especie de héroe popular.

La identificación fue tan grande que Maradona se transformó en un emblema de rebeldía frente a Inglaterra. Con el paso de los años, su imagen comenzó a aparecer en camisetas, banderas y canciones de la denominada Tartan Army, el nombre con el que se conoce a la hinchada escocesa. Incluso existe un dato que alimenta aún más la conexión: el primer gol de Maradona con la selección argentina fue anotado precisamente en Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia, durante un amistoso disputado en 1979.

La presencia de Maradona en el regreso de Escocia a los Mundiales

La pasión por Diego volvió a hacerse visible durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una bandera con la imagen del astro apareció en las tribunas durante el partido decisivo frente a Dinamarca. Tras un empate transitorio que complicaba la clasificación, Escocia logró marcar dos goles en los minutos finales y selló su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años. Muchos aficionados bromearon con que se trató de otro "milagro" de Maradona.

La bandera alusiva a Maradona en el partido que metió a Escocia en el Mundial 2026.

Por eso, cuando se observan banderas de Diego en las gradas escocesas, no se trata solamente de admiración futbolística. Para miles de hinchas representa una combinación de historia, identidad nacional y rivalidad con Inglaterra. Maradona se convirtió en el símbolo perfecto de una causa que los escoceses sienten propia desde hace décadas, y su legado sigue vivo cada vez que la Tartan Army acompaña a su selección por el mundo.