Dónde nació Mike Maignan, el arquero de la Selección de Francia en el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

Mike Maignan es uno de los arqueros más destacados y confiables del Mundial 2026. El futbolista se convirtió en titular de la Selección de Francia tras heredar el puesto que durante años ocupó Hugo Lloris y llama la atención por sus reflejos y liderazgo en la cancha. Sin embargo, a muchos le llama la atención que represente al combinado francés cuando en realidad nació a kilómetros del continente europeo.

Cuál es el origen de Mike Maignan: por qué juega para Francia si nació en Sudamérica

Mike Maignan nació el 3 de julio de 1995 en Cayena, la ciudad capital de la Guayana Francesa, un territorio de ultramar que pertenece a la República Francesa, pero que geográficamente se ubica en América del Sur, al límite con Brasil y Surinam. El dato sorprende a buena parte del público, ya que el arquero defiende los colores de una selección europea a pesar de haber nacido en suelo sudamericano, pero si bien nació en Sudamérica, no deja de ser un ciudadano francés.

Mike Maignan nació en sudamérica, pero en un territorio francés

Su historia familiar refleja la mezcla de sus orígenes: es hijo de madre haitiana y padre francés. Así, la combinación de raíces caribeñas, sudamericanas y europeas forma parte de la identidad de un jugador que, desde muy joven, mostró condiciones para el arco.

Maignan se formó en las divisiones inferiores del Paris Saint-Germain, club en el que debutó como profesional en 2013. Dos años más tarde pasó al Lille, equipo con el que ganó la Ligue 1 en la temporada 2020/21 y en el que terminó de consolidarse como un arquero de jerarquía.

En 2021 llegó al AC Milan, institución en la que continúa hasta la actualidad y con la que obtuvo el título de la Serie A en su primera temporada en Italia, además de ejercer como capitán del plantel.

¿Hace cuánto Maignan juega en la Selección de Francia?

Maignan representó a Francia en todas las categorías juveniles antes de debutar con la selección mayor el 7 de octubre de 2020. Tras el retiro de Hugo Lloris a comienzos de 2023, Deschamps lo eligió como su sucesor natural bajo los tres palos. Desde entonces, el arquero nacido en Cayena participó en la Eurocopa 2024, donde fue incluido en el equipo ideal del torneo, y llega al Mundial 2026 como una de las principales garantías del combinado europeo que buscará alcanzar la final este martes 14 de julio.

Mike Maignan debutó como arquero de la selección de Francia en 2020

Con 1,91 de altura y una destacada regularidad en los partidos de máxima exigencia, Mike Maignan se ganó el apodo de "Magic Mike" entre los hinchas del Milan, en referencia a sus reflejos y su capacidad para responder en los momentos decisivos, condiciones que ahora pone a disposición de Francia en su camino por la Copa del Mundo.