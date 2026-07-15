Las 4 herramientas gratuitas para conectar tu celular con la PC sin cables

Hay varias alternativas que permiten transferir archivos de manera rápida y sin cables.

Pasar fotos y videos del celular a la computadora ya no requiere conectar un cable USB. Hoy existen varias alternativas que permiten transferir archivos de manera rápida, práctica y, en muchos casos, con apenas unos clics. Estas opciones no solo ahorran tiempo, sino que también evitan depender de accesorios físicos o aplicaciones de mensajería con límites de almacenamiento.

Entre las soluciones más recomendadas aparecen herramientas nativas de los sistemas operativos, aplicaciones de código abierto y servicios de almacenamiento en la nube. La elección dependerá del tipo de dispositivo que tengas y de si buscás velocidad, compatibilidad o sincronización automática entre equipos.

Quick Share, la opción más cómoda para Android

Una de las alternativas más completas es Quick Share, la herramienta de Google que permite enviar archivos entre dispositivos Android y computadoras con Windows. Además, recientemente sumó compatibilidad para compartir contenido directamente con equipos de Apple mediante AirDrop.

El funcionamiento es simple: ambos dispositivos deben estar conectados y el usuario solo tiene que seleccionar las fotos que desea enviar para iniciar la transferencia. Es una opción ideal para mover grandes cantidades de imágenes sin recurrir a cables.

Cuatro métodos para transferir fotos del celular a la PC

Estas son las alternativas destacadas para olvidarse del cable USB:

Quick Share: la solución oficial de Google para compartir archivos entre Android, Windows y, ahora, también dispositivos Apple compatibles con AirDrop.

la solución oficial de Google para compartir archivos entre Android, Windows y, ahora, también dispositivos Apple compatibles con AirDrop. LocalSend: una aplicación gratuita y de código abierto que funciona en Android, iPhone, Windows, macOS y Linux. Permite transferir archivos dentro de la misma red WiFi, sin necesidad de registrarse ni subir contenido a Internet.

una aplicación gratuita y de código abierto que funciona en Android, iPhone, Windows, macOS y Linux. Permite transferir archivos dentro de la misma red WiFi, sin necesidad de registrarse ni subir contenido a Internet. Syncthing: otra herramienta de código abierto enfocada en la sincronización automática de carpetas entre distintos dispositivos. Es útil para mantener una copia actualizada de las fotos tanto en el celular como en la computadora.

otra herramienta de código abierto enfocada en la sincronización automática de carpetas entre distintos dispositivos. Es útil para mantener una copia actualizada de las fotos tanto en el celular como en la computadora. Servicios en la nube: plataformas como Google Drive, OneDrive o Dropbox permiten subir automáticamente las imágenes desde el teléfono para acceder a ellas desde cualquier PC con conexión a Internet.

Una de las alternativas más completas es Quick Share.

Cada una de estas opciones ofrece ventajas diferentes. Mientras Quick Share prioriza la rapidez y la integración con Android, LocalSend y Syncthing apuntan a quienes prefieren mantener el control de sus archivos sin depender de servidores externos. En cambio, los servicios en la nube facilitan el acceso remoto y funcionan como respaldo automático de las fotos.

Gracias a estas alternativas, transferir imágenes entre el celular y la computadora es un proceso mucho más simple que en el pasado, sin necesidad de buscar un cable USB cada vez que querés guardar o editar tus fotos.