Tutorial de peinado para este Mundial 2026: cómo hacerse en el pelo una estrella de la Selección Argentina.

Hay un peinado muy simple que te podés hacer para apoyar a la Selección Argentina. Se trata de un peinado en el que la protagonista es una estrella, que se forma con las líneas del cuero cabelludo. Desde ahí sale una trenza, que le da el toque perfecto al look.

Si querés innovar con peinados, maquillaje y un look mundialista, esta puede ser una manera divertida de apoyar a la Selección. El paso a paso fue compartido por Delfi Morosoly, creadora de contenido beauty y creatividad. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video completo para entender cómo hacerlo.

Cómo hacerte el peinado con la estrella de la Selección Argentina

Vas a necesitar

Un peine finito

Gomita chiquita

Gomita normal

El paso a paso

Tomá un peine finito y hacete una raya en diagonal. Formá un triángulo desde donde terminó tu línea y bajala en diagonal desde la mitad del triángulo más grande, que sería el que ya hiciste. Sacá los otros dos triangulitos, que serían las otras dos puntas. No pasa nada si no te queda perfecto ya que vas a poder ir acomodando esos pelitos después. Hacete una trenza que parta desde el centro de la estrella. Atala con una gomita o brochecito para que no se te suelte. Hacete un rodete bien prolijo y tirante y atá con una gomita común. Te podés ayudar con gel. La idea es que las puntas queden paradas y desprolijas a propósito. ¡Listo!

Cómo hacer un maquillaje mundialista

Si querés sumarle algo más al espíritu mundialista con un maquillaje inspirado en los colores de Argentina, pero buscando algo más sutil y estético que la clásica bandera en los cachetes, esta propuesta puede ser una buena opción. Este tutorial fue compartido por la maquilladora dueña de la cuenta Make up by Juani.

Paso 1: Prepará la piel

Aplicá primer si usás habitualmente. Si no tenés, podés empezar directamente con el maquillaje.

Paso 2: Maquillaje de ojos

Con una sombra celeste, trazá una línea alargada sobre la cuenca para crear un efecto tipo "cat eye". Luego, rellená el párpado móvil con sombra blanca. Si querés un acabado más llamativo, agregá un toque de glitter blanco o plateado. Terminá con máscara de pestañas.

Paso 3: Base y contorno

Unificá el tono de la piel con base y aplicá un poco de contorno para darle definición al rostro.

Paso 4: Toques finales

Sumá rubor en los pómulos, iluminador en los puntos altos del rostro y corrector si lo necesitás. Para los labios, podés elegir tonos nude o rosados con un poco de gloss. Completá el look con un toque de brillo dorado en los lagrimales y sellá todo con polvo para mayor duración.