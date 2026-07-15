Preocupación en Chubut: investigan si un bebé fue intoxicado con cocaína y la reiteración de casos

Una niña de 3 años y un bebé de 4 meses fueron internados en Puerto Madryn luego de, presuntamente, intoxicarse con cocaína a través de una mamadera. Ambos hermanos fueron trasladados a la guardia del Hospital Andrés Isola. El bebé permanece bajo observación médica y la niña fue dada de alta tras comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.

La situación activó una investigación judicial para determinar cómo se produjo el episodio. La principal hipótesis que maneja la Justicia de Chubut apunta a la manipulación intencionada de la sustancia. Según trascendió, el padre de los menores habría declarado ante la policía que la madre colocó cocaína en la mamadera luego de una discusión.

Tanto el padre como la madre permanecen detenidos, mientras la investigación dirigida por la fiscal de turno María Eugenia Vottero busca confirmar los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los adultos implicados en el caso.

La causa se mantiene bajo estricta reserva, dado que involucra a menores de edad. El episodio generó conmoción en la comunidad de Puerto Madryn, donde los vecinos expresaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños expuestos a este tipo de riesgos en su propio hogar.

Un problema que se repite y preocupa a los profesionales

El reciente episodio de Puerto Madryn no constituye un hecho aislado en el país. Hace apenas un mes, en Bahía Blanca, un bebé de tres meses fue internado tras detectarse cocaína en su orina. El menor ya había sido atendido semanas antes por un cuadro de características similares.

Según las fuentes hospitalarias, la intoxicación podría haberse producido a través del amamantamiento, aunque la madre negó el consumo de drogas. La Justicia intervino para determinar las condiciones de seguridad antes de autorizar el alta médica y el área de Servicio Social activó los protocolos de protección infantil.

El episodio puso en evidencia la necesidad de evaluar en profundidad el entorno familiar y de garantizar la protección del menor antes de su egreso hospitalario.

Los casos vuelven a poner foco en una problemática que preocupa y se advirtió que este tipo de situaciones parecen repetirse cada vez más. Sofía Testino, médica pediatra del Hospital de Trelew, aseguró: "La verdad es que es la no noticia porque esto viene pasando desde hace tiempo, muy frecuentemente. Tenemos muchísima cantidad de adolescentes intoxicados con cocaína... Te diría que es cosa de casi todos los días".

La pediatra también brindó datos preocupantes: "Hemos tenido chicos de meses, menores de un año, con intoxicación a través del pasaje por leche materna o porque encontraron cocaína en la casa". "Tenemos mucha más consulta e internaciones por intoxicaciones, intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas que por bronquiolitis, neumonía o cuadros respiratorios", agregó.

Los riesgos para la salud de los menores y el contexto social

La profesional remarcó además el alto riesgo que implica la exposición para los menores, ya que la cocaína puede provocar taquicardia, arritmias severas y hasta paro cardíaco. En exposiciones repetidas, la droga puede afectar el desarrollo neurológico y el sistema cardiovascular, y varios bebés presentan síntomas de abstinencia como temblores, excitación, somnolencia o alteraciones en la frecuencia cardíaca.

Por otro lado, habló de la exposición de los niños al consumo de drogas y situaciones de vulnerabilidad: "Es un problema social. Hay que entender que la persona que consume tiene una enfermedad, pero también que esos chicos quedan al cuidado de alguien que no está en plenas facultades para hacerlo".

"Antes, cuando un chico llegaba con alteraciones neurológicas, pensábamos en una encefalitis o en un tumor. Hoy, lo primero que pensamos es que puede estar intoxicado con alguna droga. Ese cambio en nuestro razonamiento habla de la enorme frecuencia con la que aparecen estos casos", concluyó Testino.

El aumento de intoxicaciones por cocaína en niños, bebés y adolescentes plantea nuevos desafíos tanto para los servicios de salud como para los sistemas de protección infantil. Mientras tanto, la Justicia avanza en el esclarecimiento del caso de los hermanos intoxicados en Puerto Madryn y los organismos de protección de niñez analizan la situación para determinar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los menores involucrados.