Quién es la novia de Thomas Tuchel: así es Natalie Max, la joven pareja del DT de Inglaterra

Aunque es uno de los entrenadores más reconocidos de Europa, Thomas Tuchel siempre intentó mantener separada su vida privada de su carrera profesional

Thomas Tuchel es una de las figuras más destacadas del Mundial 2026 gracias a su trabajo al frente de la Selección de Inglaterra. Mientras el entrenador alemán busca llevar al equipo a la gloria, también crece el interés por su vida privada y por la mujer que lo acompaña desde hace varios años: Natalie Max.

La vida personal de Thomas Tuchel en medio del Mundial 2026

La carrera de Thomas Tuchel ha estado marcada por importantes desafíos en algunos de los clubes más importantes de Europa. Luego de dirigir equipos como Chelsea y Bayern Múnich, asumió la conducción de la Selección de Inglaterra con el objetivo de conquistar uno de los títulos más deseados del fútbol mundial.

Sin embargo, el interés que genera el entrenador no se limita únicamente a su desempeño profesional. A medida que Inglaterra avanza en el Mundial 2026, muchos aficionados también buscan conocer detalles de su vida fuera de las canchas.

A diferencia de otras figuras mediáticas vinculadas al deporte, Tuchel suele mantener un perfil discreto respecto de los asuntos personales. Esa misma característica también define a la mujer con la que comparte su vida desde hace varios años.

Quién es Natalie Max, la pareja de Tuchel

La novia de Thomas Tuchel es Natalie Max, una ejecutiva y consultora de marketing de origen brasileño que ha desarrollado una destacada trayectoria en el mundo empresarial. Durante más de una década, Natalie trabajó como directora de Natexo, una compañía especializada en estrategias de marketing y comunicación. Su experiencia profesional le permitió construir una sólida carrera independiente, lejos de la fama que rodea al entrenador alemán.

Además de su actividad empresarial, es madre de dos hijos de una relación anterior. Pese a estar vinculada sentimentalmente con una de las personalidades más reconocidas del fútbol europeo, siempre eligió mantenerse alejada de la exposición pública.

Su presencia en eventos relacionados con el deporte es escasa y sus redes sociales reflejan la misma decisión de preservar la privacidad. Esa actitud ha contribuido a que conserve un perfil reservado incluso durante los momentos de mayor notoriedad de su pareja.

Cómo comenzó la relación entre Tuchel y Natalie

Diversos medios europeos señalan que la historia de amor entre Thomas Tuchel y Natalie Max comenzó en mayo de 2022, poco tiempo después de que el entrenador atravesara su proceso de divorcio.

Desde entonces, la relación avanzó de manera estable y discreta. La primera aparición pública de la pareja se produjo durante unas vacaciones en Cerdeña, Italia, donde fueron fotografiados compartiendo varios días de descanso.

La relación entre Thomas Tuchel y Natalie Max comenzó en 2022 y rápidamente se consolidó

Aquellas imágenes despertaron la atención de la prensa internacional y confirmaron los rumores sobre el vínculo entre ambos. A partir de ese momento, aunque continuaron manteniendo un bajo perfil, comenzaron a ser vistos juntos en diferentes ocasiones.

La relación se consolidó con el paso del tiempo y Natalie se convirtió en una presencia constante en la vida del entrenador alemán, acompañándolo durante distintas etapas de su carrera profesional.

Max, el apoyo de Tuchel en su carrera

A lo largo de los últimos años, Natalie Max acompañó a Thomas Tuchel en algunos de los desafíos más importantes de su trayectoria como entrenador. Estuvo presente durante su etapa en el Bayern Múnich y también en el nuevo proyecto que encabeza con la Selección de Inglaterra.

Mientras el técnico concentra sus esfuerzos en la búsqueda del título mundial, Natalie continúa enfocada en sus actividades profesionales. Esa combinación entre vida laboral y privacidad ha sido una constante en su historia.

Lejos de los titulares habituales del mundo del espectáculo, la pareja construyó una relación marcada por la discreción y el respeto por la vida personal. En medio de la intensa atención mediática que genera el Mundial 2026, Natalie Max sigue manteniendo el mismo perfil reservado que la caracteriza desde que comenzó su relación con Thomas Tuchel, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol actual.