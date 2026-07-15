Noruego Waerenskjold logra inesperada victoria en undécima etapa del Tour de Francia

Tour de Francia

El noruego Soren Waerenskjold protagonizó el miércoles un episodio extraordinario en el Tour de Francia, al imponerse ‌al sprint en la ‌undécima etapa, disputada en Nevers, tan solo un día después de llegar último en la prueba anterior, con llegada a Le Lioran.

El ciclista del Uno-X Mobility lanzó un sprint largo y se impuso al neerlandés Olav Kooij, del Decathlon CMA CGM, mientras que el belga Milan Fretin, del Cofidis, fue tercero. Jasper ​Philipsen, del Alpecin-Premier ⁠Tech, cruzó la meta en tercer lugar, pero fue ‌relegado tras el frenético final de la etapa ⁠de 161,3 kilómetros desde Vichy.

La etapa ⁠se completó a una velocidad media de unos 50,9 kms/h, lo que la convierte en la más rápida de la historia del ⁠Tour.

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"Lo es todo. Es mi mayor victoria hasta ​la fecha", declaró Waerenskjold. "Es increíble, tengo que ‌asimilarlo; entonces probablemente estaré más feliz ‌de lo que parezco ahora".

No hubo cambios significativos en ⁠la clasificación general, ya que el vigente campeón, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates-XRG, terminó sin problemas en el pelotón y conservó el maillot amarillo.

Por su parte, el belga Tim ​Merlier, que ‌había ganado las dos etapas de sprint anteriores, no pudo completar el triplete de victorias y terminó fuera del top 10.

Una escapada de cuatro corredores, formada por Julian Alaphilippe, Mathis Le Berre, Nelson Oliveira y ⁠Anthon Charmig, fue la protagonista de gran parte de la acción del día tras los primeros ataques en las carreteras mojadas de los alrededores de Vichy.

El pelotón, impulsado por los equipos que respaldaban a los aspirantes al sprint —entre ellos Biniam Girmay, Merlier, Max Kanter y, más tarde, Kooij—, mantuvo la ventaja bajo estricto control, ‌y los últimos supervivientes del grupo de escapada fueron alcanzados en los 6 kms finales.

Le Berre se adjudicó el máximo de puntos en el sprint intermedio, mientras que el danés Mads Pedersen amplió su ventaja en la clasificación del maillot verde al terminar ‌por delante de Girmay. Charmig se impuso en las dos subidas de cuarta categoría mientras la escapada luchaba contra un pelotón que ‌avanzaba por carreteras ⁠llanas, ayudado por un ligero viento de cola.

Una caída en la zona de avituallamiento derribó a ​Ben O’Connor, Abel Balderstone y Georg Zimmermann, aunque los tres pudieron continuar después de que el último recibiera asistencia médica.

(Escrito por Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)