Paritarias UOCRA: cuánto cobran albañiles y obreros en julio 2026

Aumento de la construcción en julio

Los trabajadores de la construcción continúan cobrando en julio de 2026 los salarios establecidos en el último acuerdo paritario firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El convenio, correspondiente al CCT 76/75, fijó un esquema de incrementos escalonados para el trimestre junio-agosto, con una suba del 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto. Durante julio continúan vigentes las escalas acordadas para el segundo tramo de la negociación, diferenciadas según la categoría y la zona donde se desempeña cada trabajador.

Cuánto cobran los albañiles y obreros en julio de 2026

Los salarios varían según la categoría laboral y la región en la que se desarrolla la actividad.

Oficial especializado

Zona A: $7.420 por hora.

$7.420 por hora. Zona B: $7.420 por hora más un adicional por zona de $816.

$7.420 por hora más un adicional por zona de $816. Zona C: $7.420 por hora más un adicional por zona de $3.971.

$7.420 por hora más un adicional por zona de $3.971. Zona C Austral: $7.420 por hora.

Oficial

Zona A: $6.348 por hora.

$6.348 por hora. Zona B: $6.348 por hora más un adicional de $702.

$6.348 por hora más un adicional de $702. Zona C: $6.348 por hora más un adicional de $4.333.

$6.348 por hora más un adicional de $4.333. Zona C Austral: $6.348 por hora.

Medio oficial

Zona A: $5.866 por hora.

$5.866 por hora. Zona B: $5.866 por hora más un adicional de $636.

$5.866 por hora más un adicional de $636. Zona C: $5.866 por hora más un adicional de $4.440.

$5.866 por hora más un adicional de $4.440. Zona C Austral: $5.866 por hora.

Ayudante

Zona A: $5.399 por hora.

$5.399 por hora. Zona B: $5.399 por hora más un adicional de $621.

$5.399 por hora más un adicional de $621. Zona C: $5.399 por hora más un adicional de $4.608.

$5.399 por hora más un adicional de $4.608. Zona C Austral: $5.399 por hora.

Sereno

Zona A: $980.858 mensuales.

$980.858 mensuales. Zona B: $980.858 más un adicional de $111.861.

$980.858 más un adicional de $111.861. Zona C: $980.858 más un adicional de $658.924.

$980.858 más un adicional de $658.924. Zona C Austral: $980.858 mensuales.

Salarios confirmados con aumento en julio

Cómo quedó el acuerdo paritario de la UOCRA

El entendimiento alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias estableció una actualización salarial acumulativa para el trimestre junio-agosto.

El cronograma de aumentos quedó conformado de la siguiente manera:

Junio: 2,1%.

2,1%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,9%.

En conjunto, el incremento acumulado ronda el 6,1% para el período.

Qué pasó con las sumas no remunerativas

La paritaria también contempló el pago de sumas extraordinarias durante junio y julio. Sin embargo, para agosto no se previó un nuevo bono, ya que esos importes fueron incorporados al salario básico, modificando la base sobre la que se calculan los restantes conceptos salariales.

Cuánto se cobra empleado de la construcción

Cómo se dividen las zonas salariales

El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 establece cuatro regiones con escalas diferenciadas:

Zona A: Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país.

Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país. Zona B: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona C: Santa Cruz.

Santa Cruz. Zona C Austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por ese motivo, el ingreso final de cada trabajador depende tanto de la categoría como del lugar donde presta servicios, ya que los adicionales por zona pueden incrementar significativamente el salario.