A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales de 2027, la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés relevó por primera vez de forma directa la intención de voto. Y el resultado marca un empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas del país: si las elecciones fueran hoy, el Peronismo obtendría el 25% de los votos, apenas por encima de La Libertad Avanza, con el 24%.

La nueva encuesta lo describe con claridad: se trata de un "escenario abierto", en el que ninguna de las dos fuerzas logra despegarse de la otra a más de un año de la contienda.

Uno de los datos más relevantes del sondeo es la enorme porción de indecisos: un 22% no sabe a quién votaría y un 5% prefiere no responder, lo que suma un 27% del electorado sin posición definida. A esto se agrega un 4% que votaría en blanco y un 3% que directamente no iría a votar.

Detrás del Peronismo y La Libertad Avanza, el resto de las fuerzas aparece muy relegado: el Frente de Izquierda obtiene el 4%, al igual que el PRO, mientras que Provincias Unidas y otras opciones no superan el 3%.

El gobierno concentra a sus votantes, la oposición está fragmentada

El dato más interesante surge al segmentar la intención de voto según la aprobación de la gestión de Milei. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 65% votaría a La Libertad Avanza, una concentración muy alta que refleja la fidelidad del electorado oficialista.

Entre quienes desaprueban la gestión, en cambio, el panorama es mucho más fragmentado: el Peronismo se queda con apenas el 39% de ese universo, mientras que el resto se reparte entre el Frente de Izquierda (6%), Provincias Unidas (4%) y otras fuerzas menores, además de un 25% que no sabe a quién votar dentro del propio electorado opositor.

Este dato confirma una tendencia que viene marcando buena parte del análisis político de los últimos meses: mientras el oficialismo mantiene un electorado más cohesionado, la oposición sigue atomizada, lo que podría representar una ventaja estructural para La Libertad Avanza de cara a una eventual segunda vuelta.

Quiénes son los que más dudan

El informe también identifica los segmentos con mayor nivel de indecisión: los votantes de Schiaretti son los que menos definen su voto, con un 40% que responde "no sabe". Le siguen las mujeres, con un 25%, y la Generación X (44 a 59 años), también con un 25%.

En el otro extremo, los votantes que en 2023 eligieron a Bregman y a Massa son los que más claramente migran hacia el Peronismo, con el 64% y 67% respectivamente, mientras que los que votaron a Bullrich se inclinan mayoritariamente hacia La Libertad Avanza, con el 33%.