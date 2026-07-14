Se teme la muerte de 50 migrantes en el Mediterráneo tras el vuelco de un bote: fuentes de seguridad

FOTO DE ARCHIVO: El papa León visita la isla italiana de Lampedusa

​Al menos 50 migrantes, entre ellos mujeres y niños, habrían fallecido en ‌el mar, mientras ‌que 10 sobrevivieron, después de que su embarcación de madera volcó el martes en el mar Mediterráneo frente a la costa oriental de Libia, informaron dos fuentes de seguridad a Reuters.

Los supervivientes ​fueron rescatados cerca ⁠de la isla de El-Bardaa, a ‌unos 70 kilómetros al oeste de ⁠Tobruk, cerca de la ⁠frontera con Egipto.

Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que ⁠huyen del conflicto y la ​pobreza hacia Europa a través ‌de peligrosas rutas que ‌atraviesan el desierto y cruzan el ⁠Mediterráneo desde el derrocamiento de Muamar el Gadafi en un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011.

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Las fuentes de ​seguridad indicaron ‌que la embarcación transportaba a unos 60 migrantes. Según los supervivientes, la embarcación zarpó a primera hora de la mañana.

Los migrantes proceden de ⁠diferentes países subsaharianos, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Por otra parte, equipos de rescate en Tobruk recuperaron el lunes cuatro cadáveres de migrantes y rescataron a 24 después de que su embarcación ‌estuvo a la deriva en aguas libias durante dos semanas, según las fuentes de seguridad.

"La embarcación transportaba a 28 migrantes que se enfrentaban a condiciones humanitarias extremadamente duras ‌a bordo de una embarcación en muy mal estado, donde cuatro de ellos fallecieron a ‌causa de ⁠ello", dijo una de las fuentes.

"Los supervivientes fueron trasladados a ​un hospital local para recibir atención médica", añadió la fuente.

(Reportaje de Ayman al-Werfali; redacción de Ahmed Elumami; edición de Rod Nickel)