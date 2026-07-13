Un excrack de la Selección de Inglaterra la picó contra Argentina: "Somos mejores"

Uno de los jugadores más importantes de la Selección de Inglaterra, John Terry, lanzó un fuerte comentario contra la Selección nacional y volvió a apuntar contra el equipo que dirige Lionel Scaloni. "Argentina no me preocupa", fue lo que dijo.

En una charla con el podcast oficial de FIFA, John Terry aseguró "Argentina no me preocupa, jugador por jugadores. Somos mejores que Argentina". En esa misma línea, aseguró: “Si soy sincero, Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros. Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina. La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar muy a su favor".

En este mismo sentido, añadió: "Lo que más me gusta del equipo ahora mismo es que siempre saben cómo superar los momentos difíciles. Tenemos un muy buen equipo y siento que todo está a favor de Inglaterra. Quizás este sea nuestro momento".

Bellingham se resintió de la lesión en el hombro: la posible baja clave para Inglaterra

Bellingham fue determinante en la clasificación de Inglaterra a las semifinales. Marcó los dos goles con los que su selección derrotó 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario y se convirtió en una de las grandes figuras de la competición.

La posible baja del futbolista del Real Madrid representaría un golpe importante para Tuchel, que ya vive un clima de tensión luego del cruce público que protagonizó con el propio Bellingham tras los cuartos de final. El volante respondió a las críticas del entrenador sobre el rendimiento del equipo y defendió la actuación del plantel luego del triunfo ante los noruegos.