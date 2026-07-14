Alto cargo estadounidense dice que Nvidia empezó a enviar a China potentes chips de IA H200

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración del logotipo de Nvidia

Por David Shepardson ​y Karen Freifeld

WASHINGTON, 14 jul (Reuters) - Un alto cargo estadounidense dijo el martes ante el Congreso que, hasta ‌la fecha, se ha ‌enviado a China un pequeño número de chips H200 de Nvidia, el segundo chip de inteligencia artificial más potente de la empresa.

"Hasta ahora, las exportaciones de chips H200 a China han sido mínimas", declaró Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, ante la ​Comisión de Asuntos ⁠Exteriores de la Cámara de Representantes. Afirmó que los ‌envíos de chips H200 han comenzado, pero ⁠que el número es "muy reducido".

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Reuters ⁠informó de que una filial del fabricante de equipos de telecomunicaciones ZTE Corp y otras dos empresas chinas se ⁠encontraban entre las últimas entidades en recibir la ​autorización de Estados Unidos para adquirir chips avanzados ‌de IA de Nvidia y ‌AMD.

En mayo, Reuters informó de que el Departamento ⁠de Comercio había autorizado a unas diez empresas chinas a comprar el H200, pero en aquel momento aún no se había realizado ninguna entrega. Según fuentes ​consultadas en ‌aquel momento, Alibaba, Tencent y Bytedance figuraban entre las autorizadas.

Kessler afirmó que el Departamento de Comercio facilitó al Congreso una lista confidencial de las solicitudes de chips H200 y su estado, ⁠pero no dio más detalles.

Las ventas a China de los chips H200 de Nvidia se han convertido en un punto álgido de la rivalidad tecnológica más amplia entre Estados Unidos y China. Washington ha tratado de limitar el acceso de Pekín a chips de última generación que podrían utilizarse para ‌aplicaciones militares.

El congresista Gregory Meeks, máximo representante demócrata en la comisión, criticó al departamento por no haber añadido ninguna empresa china a la lista de control de exportaciones desde octubre, lo que supone el periodo más largo en ‌más de una década.

Afirmó que el presidente Donald Trump "ha convertido (los controles de exportación) en una moneda de cambio en las ‌negociaciones más ⁠amplias con China" y "debilitó las salvaguardias existentes, entre otras cosas al aprobar licencias para chips ​avanzados de inteligencia artificial destinados a China".

Con información de Reuters