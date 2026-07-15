La confesión de una figura de El Trece en medio del Mundial: "Esto es otra cosa”

Tras regresar de Estados Unidos, Pampita se sinceró en una entrevista para Infobae y reveló aspectos de su salud mental.

Tras regresar de Estados Unidos, donde formó parte de la cobertura del Mundial 2026 para DGO, Carolina "Pampita" Ardohain brindó una entrevista a Infobae y habló con total sinceridad sobre la salud mental, la importancia de la terapia y su experiencia personal.

En ese contexto, la modelo destacó el valor de contar con un espacio para trabajar las emociones y reunir herramientas que permitan afrontar distintas situaciones de la vida: “Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido”.

Además, reveló entre risas que actualmente ya no está en tratamiento porque recibió el alta profesional. Sin embargo, dejó en claro que no ve la terapia como un proceso definitivo, sino como un recurso al que puede volver cada vez que lo necesite: “Hace un tiempo que me di de alta. Si hay que volver, volvemos”.

Pampita cubrió el Mundial 2026

Tras regresar de cubrir el Mundial 2026 para DGO, Pampita expresó: “Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí. Digo: 'Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada’”.

Asimismo destacó: “Uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa, es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado”.

DGO transmite en exclusiva los 104 partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026 a través de la señal de DSPORTS. Asimismo la plataforma permite ver todos los encuentros en vivo y bajo demanda desde múltiples dispositivos. En ese sentido, hoy se podrá ver el partido de Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en su plataforma.