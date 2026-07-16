Empleados públicos en julio 2026: cuánto cobran y el salario que ganan

Empleados de comercio en julio

Los empleados de comercio comenzaron a cobrar en julio de 2026 los salarios correspondientes al nuevo esquema establecido por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las cámaras empresarias. La principal modificación del mes es la incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico, un cambio que eleva la base de cálculo para adicionales como presentismo y antigüedad.

La actualización alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y redefine la estructura salarial del sector. Con esta modificación, todas las categorías iniciales superan el millón de pesos de salario básico.

Empleados de comercio: cómo cambia el recibo de sueldo en julio y cuánto se cobra de aumento

La principal novedad de julio es que los $120.000 que hasta junio se abonaban como sumas no remunerativas pasaron a integrar el salario básico.

Ese monto estaba compuesto por:

Un remanente de $100.000 correspondiente a acuerdos anteriores.

correspondiente a acuerdos anteriores. Una suma adicional de $20.000.

Al incorporarse al básico, estos importes pasan a ser remunerativos y forman parte de la base sobre la que se calculan distintos conceptos salariales.

Entre ellos se encuentran:

El adicional por antigüedad (1% por cada año trabajado).

El presentismo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC).

Vacaciones e indemnizaciones.

En el caso de trabajadores con jornada parcial o regímenes discontinuos, la liquidación continúa realizándose de manera proporcional a las horas trabajadas.

Salarios empleados de comercio

Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026

Las escalas vigentes quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Personal administrativo

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Personal auxiliar

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Salarios con aumento en julio

Qué conceptos se suman al salario

Los valores publicados corresponden al salario básico de cada categoría. El ingreso final puede ser superior, ya que se agregan distintos adicionales previstos por el convenio colectivo.

Entre ellos figuran:

Presentismo.

Antigüedad.

Horas extras.

Adicionales específicos según la actividad o la empresa.

Cómo sigue la negociación paritaria

Mientras rigen estas escalas para julio, FAECYS y las cámaras empresarias mantienen abiertas las negociaciones para definir los próximos aumentos salariales del sector. La evolución de la inflación será uno de los principales factores que marcarán la próxima revisión paritaria y las futuras actualizaciones de los salarios de los empleados de comercio durante el segundo semestre de 2026.