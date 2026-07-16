Simple y natural: maquillaje para todos los días, ideal si no te gusta maquillarte tanto.

Si sos de esas personas que no se maquillan tanto pero aún así quieren verse siempre arregladas, este tutorial de maquillaje natural para todos los días, enseñado por una especialista, es ideal para que lo pongas en práctica. Te va a tomar 10 minutos y se hace en pasos muy simples.

"Lo primero que deben hacer al despertarse es lavarse el rostro. Va a depender el jabón, según el tipo de piel que tengan, y luego van a seguir con una cremita hidratante: si tienen piel grasa una más ligerita o en gel, y si tienen piel seca una un poco más densa", explica Vale Lenz, maquilladora profesional.

Luego, pasate un poco de contorno de ojos para hidratar bien esa zona. Estos pasos son fundamentales para preparar la piel antes de maquillarte y que no te quede agrietada. Por último, la parte más importante es ponerse un protector solar. Opcionalmente, podés usar un bálsamo labial para hidratar los labios. Una vez que hayas preparado tu piel, ya podés pasar al maquillaje.

Tutorial de maquillaje natural para todos los días: el paso a paso

Paso 1: cejas

Peinate las cejas con un gel especial de cejas (si no tenés, puede ser gel común para el pelo). Esto va a ayudar a que se queden en su lugar y se enmarque la mirada. También podés usar un lápiz con color para rellenar los espacios vacíos.

Paso 2: corrector

Aplicá un poquito de corrector en las zonas que quieras tapar, como granitos, ojeras o manchas. Difuminá con una brocha. Con lo que quedó en la brocha, pasá por todo el párpado.

Paso 3: rubor

Aplicá un poquito de rubor en zona de los pómulos y apenas en los párpados.

Paso 4: sellar el rostro

Sellá con un polvo y una esponjita y en zonas en las que te brille más la cara.

Paso 5: bronzer en polvo

Si querés darle un toque de bronceado a tu piel, aplicá un poquito de bronzer en pómulos y alrededor de la frente y mandíbula y a los lados de la nariz. Luego aplicate un poquito en el párpado fijo y debajo de los ojos.

Paso 6: sombra de ojos

Aplicá un poquito de sombra satinada en el párpado móvil. Difuminá los bordes con la misma brocha. Aplicá una sombrita más clara en el lagrimal.

Paso 7: pestañas y delineado

Rizalas con un rizador y poné un poquito de máscara de pestañas de arriba y de abajo. Aplicá un delineado sutil en la línea de pestañas superior. Sellá con polvo nuevamente. Aplicate un poquito de crema en pómulos.

Paso 8: labios

Delineá tus labios en tono neutro natural, rellená con otro labial y aplicá brillito. ¡Listo!