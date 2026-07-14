Maquillaje natural para ojos marrones: cómo resaltarlos de manera discreta y para todos los días.

Si tenés ojos marrones y querés destacaralos de manera natural, hay un tutorial de maquillaje que se volvió viral en las redes sociales y que es perfecto para lograr este objetivo. La idea es resaltarlos sin que deje de ser un maquillaje tranquilo para usar en el día a día.

El truco está en usar tonos de color café y bordó. Según explica Imilla Coqueta, maquilladora y creadora de contenido beauty que compartió el tutorial, esta combinación funciona porque aporta profundidad a la mirada sin recurrir a colores demasiado intensos o llamativos. Además, son tonos que suelen favorecer a distintos tonos de piel y se adaptan muy bien a maquillajes tanto de día como de noche.

A diferencia de los clásicos smokey eyes en negro, que pueden resultar más pesados para el uso diario, esta técnica usa sombras cálidas y difuminadas que generan un efecto mucho más suave. El resultado es una mirada definida, elegante y natural, ideal para quienes buscan verse arregladas sin parecer demasiado maquilladas.

Otro punto a favor de este maquillaje es que no requiere productos específicos ni demasiada experiencia. De hecho, muchas de las sombras pueden reemplazarse por bronzers o delineadores que probablemente ya tengas en tu neceser. La clave está en trabajar los colores de manera gradual y difuminarlos bien. Si no tenés alguno de estos maquillajes, usá lo que tengas o salteate los pasos que creas necesarios.

Tutorial de maquillaje natural para ojos marrones

Paso 1

Primero, vamos a delinear la parte interna inferior del ojo con un delineador café más claro que tu ojo. Si no tenés, podés usar alguna sombra marrón clara o un bronzer en crema y aplicarla con cuidado con una brocha chiquita.

Paso 2

Hacé lo mismo sobre el párpado de arriba y difuminá con el dedo.

Paso 3

Elegí una sombra café mate o bronzer en crema y aplicá en la parte alta del párpado. Volvé a difuminar con el dedo haciendo un pequeño arrastre o golpecito.

Paso 4

Elegí otra sombra café bien cálida y aplicá más arriba en la zona de la cuenca. Usá una brocha un poquito más gorda.

Paso 5

Elegí un delineador café y delineá bien pegado a las pestañas, haciendo una línea fina. Podés usar también un delineador de labios o sombra común. Difuminá con brocha delgada o con los dedos. Aplicá delineador café abajo nuevamente. Con un delineador apenas más oscuro, hacete la rayita en la esquina del ojo.

Paso 6

Arqueá tus pestañas. Si tenés marrón mejor, pero también podés usar una negra. Aplicá sombra en la parte inferior del párpado.

Paso 7

Aplicá un poco de sombra bordó por la línea de agua y una máscara de pestañas también bordó o vino. ¡Listo!