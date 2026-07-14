Por qué le dicen "Tortuga" a Kylian Mbappé: el detrás del curioso apodo

Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé es, una vez más, uno de los nombres propios del fútbol mundial. El delantero francés llega como una de las grandes figuras de la semifinal del Mundial 2026 frente a España, en un momento en el que también atraviesa una nueva etapa de su carrera defendiendo la camiseta del Real Madrid, club con el que fue vinculado durante años antes de concretar su fichaje.

Sin embargo, más allá de sus goles, récords y títulos, existe una curiosidad que suele aparecer cada vez que juega un partido importante: el origen del apodo de "Tortuga". Para muchos pueda parecer un sobrenombre despectivo, la historia detrás de ese nombre es completamente distinta y nació como una simple broma entre compañeros.

Por qué a Kylian Mbappé le dicen "Tortuga"

El origen del apodo se remonta al 22 de noviembre de 2017, cuando Mbappé compartía vestuario con el brasileño Thiago Silva en el Paris Saint-Germain (PSG). Ese día, el defensor le regaló una máscara y distintos objetos relacionados con Donatello, uno de los protagonistas de Las Tortugas Ninja.

La broma surgió porque algunos compañeros encontraban cierto parecido entre las expresiones faciales y algunos ángulos del rostro del delantero francés con el popular personaje de la franquicia creada por Kevin Eastman y Peter Laird.

Con el paso del tiempo, el chiste interno del vestuario trascendió las paredes del PSG. Las imágenes comenzaron a viralizarse y los medios deportivos adoptaron el sobrenombre. Así, "Donatello" —y posteriormente simplemente "Tortuga"— terminó convirtiéndose en uno de los apodos más conocidos de Mbappé.

Lejos de molestarse, el futbolista siempre mostró buen humor frente a esa comparación. Incluso participó en diferentes bromas y publicaciones vinculadas con las Tortugas Ninja, lo que contribuyó que el apodo adquiriera un tono afectuoso y distendido entre hinchas y periodistas.

Kylian Mbappé.

Los títulos de Mbappé

Más allá del curioso origen de su apodo, Mbappé construyó una carrera que lo ubica entre los futbolistas más exitosos de su generación. Hasta el Mundial 2026 acumula 20 títulos oficiales entre clubes y la Selección de Francia.

Su vitrina incluye un campeonato con Mónaco, 16 títulos con el PSG, uno con el Real Madrid y tres conquistas con la selección francesa, entre las que sobresalen la Copa del Mundo y la UEFA Nations League.

En el plano individual, también recibió algunos de los premios más prestigiosos del fútbol internacional. Fue distinguido con el Golden Boy, el Trofeo Kopa, el premio al Máximo Goleador del Mundial, el reconocimiento al Mejor Jugador Joven del Mundial, además de múltiples presencias en los equipos ideales de la UEFA, la FIFA/FIFPro y la Ligue 1. También conquistó en cuatro oportunidades el título de máximo goleador del campeonato francés.